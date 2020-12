da-noi-a-ruota-libera,-ospite-bruno-vespa-che-fa-una-gaffe-e-viene-subito-corretto,-momenti-di-grande-imbarazzo-in-studio,-francesca-fialdini-resta-in-silenzio

Spread the love











Da noi a ruota libera è un programma della domenica pomeriggio che va in onda subito dopo la strepitosa Domenica In di Mara Venier.

Francesca Fialdini è molto apprezzata sia come giornalista che come conduttrice, è sempre molto dolce ma grintosa nello stesso tempo e sa tenere testa ad ogni tipo di ospite. Domenica scorsa si è scatenata con Irene Grandi di cui ha rivelato di essere una grandissima fan e ieri ha chiacchierato e scherzato con Giorgio Pannariello. Insomma, una conduttrice versatile che piace molto perchè resta sempre un passo dietro gli ospiti e non li prevarica mai.

Bruno vespa fa una gaffe e lo corregge un ragazzino di 13 anni

Ieri a Da noi a ruota libera è andato ospite Bruno Vespa e un ragazzino di 13 anni, grande appassionato di uccelli e che ha già scritto alcuni libri sull’argomento.

Il ragazzino, Francesco Barberini, ha posto alcune domande a Bruno Vespa e poi è stato Bruno Vespa a porle a lui. Tra le varie domande Vespa ha chiesto al ragazzino se gli piacevano più gli uccelli “classici” o, piuttosto quelli più particolari come i pipistrelli e ha detto: “Ma tu studi solo gli uccelli semplici, come i canarini, oppure anche quelli misteriosi, come i pipistrelli?“

Il ragazzino, moto sicuro di sé lo ha corretto dicendogli “i pipistrelli non sono uccelli sono mammiferi” e poi ha specificato che lui è appassionato prevalentemente di dinosauri, infatti il suo ultimo libro si intitola ‘Che fine hanno fatto i dinosauri’. Bruno Vespa dopo essere stato corretto non ha controbattuto in alcun modo ma si è zittito in evidente imbarazzo per l’errore grossolano in cui è incorso.

Subito dopo, sui social, la gaffe di Bruno Vespa è stata messa in grande risalto.

Bruno Vespa attacca Amadeus

Qualche sera fa, Bruno Vespa ha attaccato con fermezza Amadeus, reo di averli passato la linea molto tardi dopo la finale di Sanremo Giovani.

Prendendo la linea, Bruno Vespa, visibilmente seccato per il notevole ritardo, si è scusato coni suoi telespettatori dicendo che evidentemente la trasmissione che lo aveva preceduto è molto più importante e ha dovuto necessariamente tirare fino a tardi. Nelle parole di Vespa c’era chiaramente molto sarcasmo.

Amadeus non ha controbattuto in alcun modo ma, prima di dare la linea si era, comunque, scusato per il ritardo con cui la stava passando.

