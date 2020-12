covid,-rivelazione-di-eva-herzigova:-“sono-positiva,-ogni-giorno-nuovi-sintomi”

Spread the love











Anche Eva Herzigova è positiva: la lista di star colpite dal Covid continua ad allungarsi. Nel post sui social la top model spiega come tutto ha avuto inizio. Immediato il sostegno dei suoi numerosi fan. Cattiva notizia per Eva Herzigova che dopo aver saputo di essere positiva rischia di passare un Natale chiusa in casa […]

