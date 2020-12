covid,-emergenza-regno-unito:-scienziati-militari-al-lavoro-per-studiare-la-variante

LONDRA – È iniziata una nuova corsa in Inghilterra: quella per stabilire con assoluta certezza se la nuova variante del Covid può essere fermata dai vaccini. Il compito è stato affidato agli scienziati di Porton Down, il laboratorio militare top secret già finito sulle prime pagine dei giornali per il caso Skripal, l’ex-agente segreto russo che due anni fa diventò il bersaglio di un tentativo di avvelenamento con il gas nervino Noviciok di cui è stata accusata la Russia.

Anche allora le autorità britanniche assegnarono l’inchiesta sulla sostanza usata per eliminare l’ex-spia agli specialisti di Porton Down. Il laboratorio si trova nei pressi di Salisbury, la cittadina in cui viveva Skripal, nella contea inglese del Wiltshire. Ed è lì che ora i virologi del ministero della Difesa britannico devono cercare di rispondere a tre domande sul più aggressivo ceppo del coronavirus apparso nel sud-est dell’Inghilterra, a causa del quale l’Europa ha chiuso i voli aerei e praticamente tutte le frontiere con il Regno Unito per limitare il contagio.

Gli interrogativi sono: perché la cosiddetta “variante inglese” si diffonde più rapidamente (il 70 per cento più veloce, secondo quanto ha dichiarato il ministro della Sanità Matt Hancock); perché è diventata la tipologia dominante del virus; e se può essere bloccata con i vaccini approvati o in corso di approvazione per combattere la pandemia.

L’indagine scientifica, scrive il Daily Mail, ha un nome in codice: “Human Challenge” (Sfida umana). Gli esperti di Porton Down hanno già ricevuto campioni della nuova variante. Cercheranno di avere risultati nel più breve tempo possibile, ma secondo le indiscrezioni potrebbero essere necessarie due settimane per avere tutte le risposte. Come riporta la Bbc, l’operazione contiene grandi incertezze e un gran numero di quesiti secondari da esaminare. Al tempo stesso, i virus mutano continuamente e per questo è necessario comprendere se e come cambia anche il suo comportamento.

La variante è stata identificata nel sud-est dell’Inghilterra già in settembre. In novembre costituiva un quarto dei casi registrati a Londra. A metà dicembre erano già diventati i due terzi dei casi nella capitale, a dimostrazione della sua rapidità di trasmissione. Al momento l’ipotesi degli studiosi inglesi è che sia emersa in un “paziente zero” in Gran Bretagna o che sia stata importata da un paese con una minore capacità di individuare le mutazioni del Covid-19.

Intanto Susan Hopkins, portavoce di Public Health England, ha reso noto che la variante più aggressiva che si è manifestata principalmente nella contea del Kent e a Londra ha iniziato a contagiare anche altre parti della nazione in Galles e in Scozia. Stamane si riunirà a Downing Street il Cobra, acronimo di comitato per le riunioni di emergenza, per decidere insieme a Boris Johnson come affrontare il blocco dei trasporti messo in atto da quasi tutta l’Europa come risposta alla nuova minaccia del virus: un blocco che rischia di lasciare il Regno Unito a corto di rifornimenti alimentari e altri prodotti a pochi giorni dal Natale.