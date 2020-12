Coronavirus, il bollettino di oggi 21 dicembre in Lombardia: 950 nuovi positivi su 10.587 tamponi. Le vittime sono 41

Sono 950 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 10.587 tamponi effettuati (con un rapporto tra tamponi e positivi dell’8,9 per cento). Lo comunica il quotidiano report della Regione. Sono 41 le vittime registrate nelle ultime 24 ore: il totale ufficiale dei decessi per coronavirus in Lombardia sale così a 24.420.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva, dove oggi si trovano 561 persone (-22 rispetto a ieri) e nei reparti Covid, dove oggi sono ricoverate 4.232 persone, 109 meno di ieri. I guariti/dimessi sono 8.376.

Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 21 dicembre a Milano e nelle altre province

La provincia di Milano, secondo quanto riferito dal quotidiano report della Regione, continua a guidare la classifica dei nuovi positivi in Lombardia, distanziando di molto le altre province.

Ecco i dati dei nuovi contagi per provincia.

Milano: 426 (di cui 173 a Milano città)

Bergamo: 72

Brescia: 157

Como: 31

Cremona: 9

Lecco: 19

Lodi: 15

Mantova: 54

Monza e Brianza: 92

Pavia: 35

Sondrio: 1

Varese: 14