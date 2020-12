congiunzione-giove-saturno,-il-doodle-di-google-che-annuncia-la-stella-cometa

Il 21 dicembre si assiste a una congiunzione di eventi astronomici che Google saluta con un Doodle. Il 21 dicembre è il giorno del solstizio di inverno, il più breve dell’anno e proprio nello stesso giorno si verifica un evento che non accadeva da 400 anni: Giove e Saturno sono vicinissimi, come lo sono stati solo nel 1623, quando erano ancora in vita Galileo e Keplero.

Probabilmente si tratta dello stesso fenomeno che avrebbero osservato i re Magi secondo il racconto dei Vangeli, la stella cometa che li guidò fino alla grotta di Betlemme. L’osservazione del fenomeno sarà trasmessa online dal Virtual Telescope a partire dalle 16,30.

Il solstizio si verificherà alle ore 11.02, ora italiana, e segnerà l’inizio dell’inverno. In questo giorno, “il Sole nel suo movimento apparente lungo l’eclittica, ovvero la proiezione in cielo dell’orbita della Terra, raggiunge la posizione più a sud rispetto all’equatore celeste, che è la proiezione in cielo dell’equatore della Terra” ha detto l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Giove e Saturno saranno apparentemente vicinissimi e visibili dalla Terra.

Per poter osservare il fenomeno bisogna aspettare che il Sole tramonti e guardare nella direzione in cui cala il Sole. Dalle 17 i due pianeti sembreranno vicinissimi.

