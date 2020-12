belen-esplode-“caccia-fuori-le-pa**e-codardo”

Belen continua a vivere il suo grande amore con Antonio, il tutto senza curarsi delle critiche sui social (e non). Proprio recentemente , la bella Rodriguez è stata attaccata ancora una volta da un hater. La sua risposta scatena i fan.

Belen dopo tanto tempo ha finalmente ritrovato il sorriso; la bella argentina si sta godendo la sua storia d’amore con Antonio Spinalbese. I due sono molto complici e amano scambiarsi dolci dediche sui social.

Di recente ad emozionare tutti sono state le parole di Antonio; l’hairstylist tramite il suo profilo Instagram ha dedicato delle dolcissime parole alla sua amata! In tantissimi hanno apprezzato le dimostrazioni d’amore della coppia, ma c’è stato anche chi li ha attaccati e criticati!

La foto condivisa da Antonio su Instagram è riuscita a spaccare il popolo del web a metà. Da un lato i fan della coppia hanno molto apprezzato il gesto dell’hairstylist; mentre invece dall’altro c’è chi ha duramente criticato Antonio e Belen.

La showgirl argentina, ormai è abituata a confrontarsi con gli haters; attualmente, in tantissimi l‘accusano di: avere l’innamoramento facile, correre troppo con Antonio, essere falsa e superficiale.

Belen stanca degli attacchi gratuiti degli haters ha deciso di rispondere all’ennesimo commento negativo. La Rodriguez si è lasciata andare e ha messo a tacere uno dei tanti utenti che l’ha criticata. Ecco le sue parole:

“Chi si nasconde per commentare in modo negativo è un grandissimo rosicone che non si capacita dell‘entusiasmo altrui, perchè chi si nasconde dietro ad un profilo per professare intelligenza è un povero fallito! In tutti i sensi! [. . . ] Della serie caccia fuori le pa**e e fai accadere qualcosa di bello nella tua vita invece di stare a commentare la mia vita da codardo! Cioè nascosto! Buon 2021!!!”.