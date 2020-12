belen,-antonino-e-i-rodriguez-in-montagna

Belen e la sua famiglia hanno deciso di trascorrere le festività natalizie insieme in montagna. Tutta la famiglia Rodriguez infatti si è recata in Trentino precisamente nella Val di Sole.

Recentemente la bella Belen e tutta la sua famiglia si sono recati in Trentino, a quanto pare i Rodriguez hanno deciso di trascorrere queste festività natalizie immersi nelle bellissima Val di Sole.

La showgirl argentina aveva annunciato (attraverso le sue storie Instagram) di essere in viaggio insieme alla sua nuova fiamma, Antonio Spinalbese e al suo piccolo Santiago.

L BELEN, una volta giunta in Trentino,è stata raggiunta da tutta la la sua famiglia: sua sorella Cecilia insieme ad Ignazio, suo fratello Jeremias e la fidanzata Deborah; e anche i suoi genitori la mamma Veronica e il papà Gustavo.

Leggi anche: Belen, a Roma insieme: gli scatti intimi con Antonino

I Rodriguez insieme per le feste

Quello della famiglia Rodriguez sarà sicuramente un natale all‘insegna della famiglia: Belen ha deciso infatti che in queste festività potrà avere accanto tutti i suoi cari, e godersi anche le bellezze della montagna.

Ogni componente della famiglia Rodriguez alloggia in uno chalet personale, molto ampio e dotato di tutti i confort necessari per godersi al meglio la permanenza in Trentino;camino, spazi enormi, e una sauna e idromassaggio privati.

Di recente Belen e il resto della sua famiglia si sono concessi una meravigliosa passeggiata immersi nella natura, come testimoniano anche le loro storie su Instagram. Belen, Cecilia e Jeremias infatti, hanno condiviso con i loro fan questa prima giornata trascorsa sulla neve tra una risata e il calore della loro famiglia.

Molto probabilmente i Rodriguez resteranno in Trentino anche per festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme. L’unica incognita è se il piccolo Santiago dovrà partire per trascorrere parte delle festività insieme al padre, Stefano De Marino.