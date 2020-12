alessandra-celentano-fa-sognare:-ritorno-di-fiamma-con-l’amore-storico

Alessandra Celentano: pubblica sul suo profilo social una foto che fa sognare i suoi fan: si tratta forse di un ritorno di fiamma?

Alessandra Celentano

Ex ballerina e coreografa, Alessandra Celentano da anni è impegnata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel ruolo di temutissima insegnante e giudice, ruolo che condivide con Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Ha dedicato la sua intera vita alla danza classica e grazie alla sua passione per la musica e alla sua spiccata eleganza inizia la scalata al successo. Le sue doti naturali in collaborazione con l’immancabile tecnica l’hanno condotta divenire uno dei punti di riferimento della danza italiana.

Nel 1980 entra nel corpo di ballo Aterballetto diretta da Amedeo Amodio, dove in pochissimo tempo diviene prima ballerina riuscendo così a danzare al fianco di artisti internazionali, quali Elisabetta Terabust e Gheorghe Iancu.

In seguito, ricopre il ruolo di insegnante per le scuole di balletto più importanti d’Italia, come la Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli e dal 2002 fa parte del corpo docenti della scuola di Amici. Acquista così, immediatamente il ruolo di insegnante severa e temibile.

Alessandra Celentano ed il suo matrimonio

La Celentano si è sposata nel 2007 con il noto analista maestro di karate, Angelo Trementozzi. Non se ne conosce bene il motivo ma purtroppo i due nel 2012 hanno annunciato la loro separazione.

Alessandra Celentano e Angelo Trementozzi

I due sarebbero però rimasti in buoni rapporti hanno dichiarato a Verissimo. La Celentano afferma di aver passato con l’ex marito un matrimonio bellissimo, pur non avendo spiegato le cause della fine della relazione. Alessandra è una donna molto riservata per quanto riguarda la sua vita ed inoltre non è mai diventata mamma.

Non ha avuto figli dal matrimonio, ma ha una nipote, Valentina, figlia della sorella Adriana.

La coppia comunque sia è sempre stata sull’onda del gossip, poiché i due sembravano veramente molto affiatati. Per tale motivo, la foto che la Celentano ha pubblicato sul suo profilo Istagram ha ricominciato a far sperare.

“Sembra una foto di 20 anni fa e invece no! ” commenta la ballerina. Accompagnando il post con una bellissima foto assieme all’ex marito Angelo Trementozzi. I due stretti, guancia a guancia, sorridono.

Se si tratti di un ritorno di fiamma non è chiaro ma che ci sia ancora dell’affetto tra i due ex sposini è evidente. In migliaia di fan hanno già commentato mostrando la loro speranza che quella foto significhi veramente una riconciliazione.

Qualcuno commenta” Certi amori non finiscono…fanno dei giri immensi e poi ritornano “, chissà se il loro sarà un amore tra questi.