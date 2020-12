AGGIORNAMENTO – Villanova Mondovì: spento l’incendio in un casolare a Branzola (FOTO)

AGGIORNAMENTO ore 22.50 – Spento, dopo una serata impegnativa per i Vigili del Fuoco, l’incendio divampato nel pomeriggio (attorno alle 17) in un cascinale in borgata Branzola nel territorio di Villanova Mondovì. Sul posto, per fronteggiare il rogo, le squadre di Mondovì e Cuneo anche con il supporto dei volontari di Morozzo, presente anche una pattuglia dei Carabinieri. Le fiamme che avevano avvolto l’edificio, da cui si è alzata una grande nuvola di fumo visibile anche a distanza, sono state spente nel corso della serata.

AGGIORNAMENTO ore 20.23 – Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate, dalle 17 di oggi circa, nello spegnimento di un vasto incendio divampato in un casolare, disabitato, sito a Branzola, frazione di Villanova Mondovì.

Sul posto le squadre di Mondovì, Morozzo e Cuneo: operazioni in corso per domare il rogo, sviluppatosi a partire della tettoia dell’edificio, adibito alla custodia di attrezzi. Ampiamente visibile, anche a distanza, la spessa coltre di fumo alzatasi dal luogo dell’incendio.