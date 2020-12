The Wilds avrà una seconda stagione

Spread the love

The Wilds 2 ci sarà

The Wilds 2: avrà una seconda stagione la serie sulla sopravvivenza targata Amazon Prime Video che ha esordito in piattaforma venerdì 11 dicembre.

La notizia è stata ufficializzata da Amazon nella serata di sabato 19 dicembre, con un video diramato dagli account ufficiali della serie nelle quali le protagoniste annunciano il rinnovo per la seconda stagione:

Composta da dieci episodi, The Wilds ha per protagoniste un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Alleanze, rivalità e sodalizi si creeranno tra le giovani, ignare del più sconvolgente fatto: se si trovano su quell’isola è per una ragione molto precisa.

Si tratta della quarta serie marcatamente Young Adult e della terza ad uscire quest’anno per la piattaforma. Dopo Hanna, e le recenti Utopia e Alex Rider, Amazon sembra interessato ad espandere con le sue serie originali il suo presidio del genere YA, punta di diamante del catalogo del suo più agguerrito concorrente. In arrivo anche Panic, commissionata a ridosso di The Wilds.

In quest’ottica, un rinnovo di The Wilds 2 sembrava piuttosto certo, perché consentirà a Prime Video di consolidarsi la propria offerta nell’ambito di uno dei generi più popolari tra i servizi streaming.

Quando esce The Wilds 2?

Quanto alla data di uscita di The Wilds 2, la faccenda si complica.

Senz’altro il lavoro degli sceneggiatori potrà essere già iniziato. È pratica diffusa che la writer’s room di una serie getti le basi per la stagione successiva, prima ancora di ottenere formalmente il rinnovo. Gli autori della serie saranno molto probabilmente già al lavoro sulle trame degli episodi successivi.

Per sapere quando la produzione potrà girare i nuovi episodi, molto dipende dall’evolversi dell’emergenza sanitaria Covid-19. I protocolli di sicurezza seguiti dalle produzioni televisive e cinematografiche richiedono tempi di lavorazione più lunghi, vista la quantità di lavoratori coinvolti sul set.

Se per la seconda stagione scatterà il primo ciak entro la prima metà del 2021, i nuovi episodi potrebbero atterrare su Prime Video tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Trama di The Wilds 2: anticipazioni

Adesso che sappiamo che The Wilds 2 si farà, possiamo immaginare che la seconda stagione continuerà ad esplorare la mitologia della serie.

Incentrata su un gruppo di giovani naufragate su un’isola remota per un motivo ben preciso, le ragazze scopriranno presto che l’incidente aereo che le ha costrette a sopravvivere in quel luogo remoto non è stato una casualità.

Entrambe le serie a cui è spesso paragonata, ovvero Lost e Pretty Little Liars, hanno ottenuto un grande successo di critica e pubblico che ha permesso loro di avere numerose stagioni per approfondire i rispettivi mondi narrativi. Se Lost è arrivata a quota sei stagioni, Pretty Little Liars ne ha avuta una in più.

Ci auguriamo che The Wilds possa avere una longevità simile, anche se i tempi sono cambiati e le serie in streaming tendono a non superare le quattro stagioni.

Cast di The Wilds 2: attori e personaggi

Nel cast della seconda stagione ci aspettiamo di ritrovare Mia Healey (Shelby), Helena Howard (Nora), Reign Edwards (Rachel Klein), Shannon Berry (Dot), Rachel Griffiths (Gretchen Klein), David Sullivan (il dottor Daniel Faber), Troy Winbush (l’agente Dean Young), Sophia Ali (Fatin Jadmani), Sarah Pidgeon (Leah Rilke), Jenna Clause (Martha Blackburn), Erana James (Toni Shalifoe) e infine Chi Nguyen (Jeanette).

The Wilds 2 episodi: quanti sono

Se la seconda stagione conterà tanti episodi quanti la prima, la serie si aggiudicherà altri dieci capitoli.

La serie è una coproduzione Amazon Studios e ABC Signature, parte dei Disney Television Studios. Sarah Streicher (Daredevil) è la creatrice della serie ed è coinvolta in qualità di produttrice esecutiva insieme a Amy B. Harris (Sex and the City), Jamie Tarses (Happy Endings), e Dylan Clark (Bird Box).

The Wilds 2 streaming: dove vederla

Se rinnovata, The Wilds 2 in streaming sarà disponibile su Amazon Prime Video negli oltre 200 territori dove il servizio è attivo.