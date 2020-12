tagliolini-burro-e-cime-di-rapa

Ingredienti PER LA PASTA

200 g semola integrale rimacinata di grano duro

200 g farina 00

5 g olio extravergine di oliva

3 uova

aceto bianco

Ingredienti PER IL BURRO ACIDO

80 g burro

80 g cipolla pulita a fettine

85 g vino bianco

40 g aceto bianco

4 acciughe

sale

peperoncino

Ingredienti PER LE CIME DI RAPA

8 foglie di cime di rapa

PER LA PASTA

Impastate farina e semola con le uova, poi aggiungete l’olio e un goccio di aceto. Lavorate il composto fino a quando, da una consistenza sabbiosa, si compattaterà in un panetto. Sigillatelo con la pellicola e fatelo riposare in frigo per almeno 1 ora.

PER IL BURRO ACIDO

Affettate la cipolla e cuocetela in una piccola casseruola con il vino, l’aceto e le acciughe per circa 10 minuti, finché le fettine non saranno trasparenti. Aggiungete il burro e lasciatelo sciogliere fuori dal fuoco, quindi filtratelo passandolo a un colino fine. Lasciatelo raffreddare. Alla fine insaporite con sale e peperoncino.

PER LE CIME DI RAPA

Essiccate 8 foglie di cime di rapa in forno a 60 °C per 1 ora o nel microonde tra due fogli di pellicola per 3 minuti al massimo della potenza. Frullatele poi riducendole in una polvere fine.

PER I TAGLIOLINI

Stendete la pasta in sfoglie di 2 mm di spessore e passatele alla chitarra, ottenendo i tagliolini. Cuoceteli in acqua salata per circa 3 minuti e mantecateli con il burro acido. Completate con la polvere di cima di rapa.