morgan,-dopo-l’attacco-ad-amadeus,-sui-social-gli-scrive-il-suo-ex-allievo-mike-bird-‘ti-voglio-bene’-e-morgan-gli-risponde-“maledetto-…-bullo”

Morgan, anche quest’anno, sta facendo parlare di sé e anche molto. Era stato chiamato da Amadeus a far parte della giuria che avrebbe dovuto valutare i ragazzi che dovevano partecipare a Sanremo giovani e poi, a detta di Morgan sarebbe salito sul palco di Sanremo per gareggiare con la sua nuova canzone. Ma ad un certo punto, Amadeus ha letto un comunicato che spiegava che Morgan era stato escluso dalla giuria per comportamenti offensivi sia nei suoi confronti che di tutta la produzione. A quel punto Morgan si è scagliato contro Amadeus definendolo “infame” e accusandolo di avergli fatti rinunciare alla candidatura a sindaco di Milano per partecipare a Sanremo e poi di averlo mandato via senza motivo.

Cosa è accaduto dopo lo sfogo di Morgan sui social

Dopo che Morgan si è sfogato così duramente sui social contro Amadeus, l’unico ad intervenire sulla questione, più che altro per stemperare i toni, è stato Fiorello che ha detto ad Amadeus: “incredibile, tu sei l’unico direttore artistico che, invece che eliminare i cantanti, elimini i giudici” e poi Amadeus e Fiorello hanno riso insieme. Ma poi, nessun’altro ha preso la parola sulla questione fino a quando, Michele Merlo, che è stato un ex allievo di Morgan durante il talent di Maria De filippi “Amici” gli ha scritto così sui social “Ti voglio bene”. A quel punto la reazione di Morgan è stata incredibile.

Morgan risponde a Michele Merlo

Dopo aver letto quel “Ti voglio bene”, Morgan, invece di apprezzare la vicinanza mostratagli dal suo ex allievo, lo ha attaccati duramente e gli ha risposto, in rima, così: “Mi vuoi bene ma mi hai fatto male male tu ti penti io lo accetto ma ti dico maledetto che se ci arrivavi prima eravamo più contenti tu con i contanti a farti bello tra i cantanti io con ancora tutti quanti i denti invece hai fatto il bullo stupidìno non mi hai dato ascolto e adesso io faccio casino e mi devo coprire il volto dalla merda che mi buttano i cattivi e tu che mandi i messaggini un po’ in ritardo sei pentito e mi girano tuttora i coglioncini e io e te facciamo come due cretini che stan sempre nei casini e intanto le soddisfazioni mentre noi l’abbiamo in culo se le piglia quel bugiardo bugo largo che è riuscito gran bastardo a restare finalmente su quel palco da solo”.

E poi: “Ciò non toglie che comunque vada bene vada male la realtà è che fa sempre più cagare. Ahahah adesso prego andate pure a denunciare che sapete solo fare quello mentre io col mio cervello sto arrangiando un cha cha cha che prima o poi vi stupirà , vi saluto traditori fare pure i cantautori con Fiorello e gli altri amici del giaguaro tanto Tenco non ci riesce perché lui è troppo bello manco Endrigo ci appartiene lo capisce solo chi sa cosa vuol dire tagliarsi le vene , non parliamo di De Andrè che manco lo sapete interpretare che se fosse per voi altri che sapete solo il pescatore pensereste che Marinella è una storia tanto dolce e tanto bella. Ignoranti e prepotenti travestito da cantanti con in testa solo la questione dei contanti dice a voi questa canzone che a Natale vi verrà arrivare il vostro incubo peggiore che non ha nulla a che fare con il Covid ma la prova evidente che di musica non ci capite niente a tal punto che nel sonno ci spaventerà mio padre che non è babbo natale non è il Covid ma uno di cui non sapere neanche come fa una sua canzone è che si chiama Bowie David”.

