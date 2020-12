milano,-investita-resta-incastrata-sotto-l’auto:-28enne-grave-a-niguarda

Due donne, entrambe di 28 anni, sono state investite da un’auto a Milano in via Quarenghi, angolo via Uruguay. La giovane più grave è rimasta incastrata sotto l’auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata trasportata dagli operatori del 118 all’ospedale Niguarda in codice rosso ed è in prognosi riservata. L’altra donna è stata invece trasferita in codice giallo all’ospedale San Carlo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.

Un altro incidente che ha coinvolto un pedone è avvenuto poco prima delle 17, in via Severino Boezio: un uomo di 74 anni è stato investito da un tram ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano.