melissa-satta-dall’avvocato,-divorzio-in-vista-con-kevin-boateng?-(foto)

Melissa Satta fotografata fuori dallo studio di un noto avvocato milanese. Sembra ormai essere ufficiale la separazione dal marito Kevin Prince Boateng. Ecco tutti gli indizi che non lasciano dubbi. Non si placano i rumors sulla presunta rottura tra Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng. La coppia sarebbe in crisi dalla scorsa estate […]

