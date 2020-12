medico-napoletano-ucciso-in-una-rapina-finita-male:-killer-tra-la-folla-dello-shopping

Un medico 65enne originario di Benevento ma residente a Napoli, Stefano Ansaldi, è stato ucciso nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 18:30, in via Mauro Macchi a Milano, in zona Stazione Centrale. La vittima è stata uccisa con una coltellata alla gola, morendo sul colpo per l’entità della ferita.

Sul posto sono intervenuti il nucleo radiomobile e carabinieri della compagnia Duomo, a seguito di segnalazione al 112 di un uomo riverso in strada. Ansaldi, ginecologo che esercitava nel capoluogo campano, aveva una ferita d’arma da taglio alla gola e i militari ne hanno constatato il decesso.

Si indaga, spiegano i carabinieri, sull’ipotesi di una rapina finita male forse ad opera di due soggetti non italiani, probabilmente di origine nordafricana. Il coltello è stato rinvenuto sul posto e repertato. L’ipotesi della rapina finita male sarebbe legata ad un episodio simile avvenuto in zona nello stesso periodo, ad opera di due stranieri poi fuggiti a piedi e ora ricercati. Gli investigatori stanno cercando di capire se le due rapine siano collegate e commesse dalle stesse persone.

© Riproduzione riservata