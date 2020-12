lombatine-di-cervo-con-maionese-di-patate-viola

Ingredienti PER LE LOMBATINE E LA SALSA

400 g ossi di cervo

8 lombatine di cervo

2 spicchi di aglio

1 carota

1 gambo di sedano

1 cipolla

timo

maggiorana

rosmarino

menta

burro

amido di mais

cioccolato fondente

vino rosso

sale

olio extravergine di oliva

Ingredienti PER LA MAIONESE DI PATATE VIOLA

150 g patate viola

130 g olio di semi di girasole

40 g vino rosso

40 g succo di limone

2 uova

sale

Durata: 3 h Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER LA MAIONESE DI PATATE VIOLA

Lessate le patate, pelatele e frullatele ancora calde in un mixer potente, aggiungendo una presa di sale, le uova e, a filo, l’olio, sempre con il frullatore in azione. Aggiungete anche il vino rosso e il succo di limone, e continuate a frullare finché non otterrete un’emulsione stabile.

PER LA SALSA

Tritate sedano, carota e cipolla e rosolateli in una casseruola con gli ossi di cervo. Sfumate con 1/2 bicchiere di vino rosso e riempite con acqua fredda.



Cuocete a fuoco basso per 2 ore, infine filtrate tutto.

Fate ridurre di circa la metà il fondo ottenuto, a fuoco alto. Aggiungete quindi un mazzetto aromatico e lasciate che le erbe insaporiscano il fondo per qualche minuto, quindi toglietele.

Addensate il fondo con un pizzico di amido di mais sciolto in poca acqua, infine unite sale e 30 g di cioccolato fondente tagliato a pezzetti, ottenendo una salsa.

PER LE LOMBATINE

Spennellate le lombatine (costolette) con il burro e salatele. Chiudetele in singoli cartocci «a caramella» nella carta da forno con un pezzetto di aglio e le erbe aromatiche. Ponete poi le caramelle in buste per il sottovuoto e cuocetele nel roner a 48 °C per 2 ore. Liberate infine le lombatine dagli involucri e rosolatele in una padella calda con un filo di olio. In alternativa, cuocete le costolette direttamente in padella, con una noce di burro chiarificato, sale, un pezzetto di aglio ed erbe aromatiche: basteranno 2-3 minuti per lato.

Servitele con la salsa e la maionese di patate, completando a piacere con verdure di stagione: noi abbiamo scelto un broccolo romano, appena scottato e condito con olio e sale.