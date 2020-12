Giancarlo Magalli battuta al veleno contro Selvaggia Lucarelli: “Lei non può… “

Spread the love











Ieri, sabato 19 dicembre, Giancarlo Magalli, storico conduttore de I fatti vostri, programma della fascia mattutina della Rai, è stato uno degli ospiti di Tv Talk il programma del sabato di Rai Tre che parla di tv e di tutto quello che in televisione è accaduto durante la settimana e non solo.

Giancarlo Magalli, che è anche la voce narrante de Il Collegio, ha un carattere molto diretto e si sa che, quando ha qualcosa da dire, parla sotto forma di battute, quasi sempre al veleno e non risparmia nessuno.

La battuta di Giancarlo Magalli a Selvaggia Lucarelli

Durante la puntata di Tv talk, mentre si stava parlandi di The Voice Senior, e di quanto sia piacito questo programma condotto dalla bravissima Antonella Clerici e che questa sera vedrà la finalissima, Giancarlo Magalli ha fatto una battuta su Selvaggia Lucarelli che proprio nessuno si aspettava, almeno in quel contesto: “La giuria è carina poi Selvaggia Lucarelli non è che può essere proprio dappertutto”.

E poi proseguendo nel commento della trasmissione ha detto anche: “La tv per anziani funziona … La via**a tv funziona, basta vedere la De Filippi con il programma che fa per far sposare gli anziani… gli over. Io sono un esempio di quel tipo di tv”.

A quel punto il conduttore, Massimo Bernardini ha commentato le battute velenose di Giancarlo Magalli dicendo: “La zampata dell’ultima puntata”, riferendosi all’ultima puntata del 2020.

A “I fatti vostri” cambia il conduttore?

Da un po’ di tempo, sempre più spesso si dice che Giancarlo Magalli, presto, sarà sostituito alla conduzione de “I fatti vostri”. Per ora sono soltanto voci che, però, stanno diventando sempre più insistenti.

Secondo il giornalista Alberto Dandolo, che di solito quando lancia degli scoop , poco tempo dopo si ha il riscontro, non solo Giancarlo Magalli sta per perdere la conduzione de “I fatti vostri” ma ci sarebbe già pronto il nome del conduttore che lo dovrebbe sostituire, quello di Salvo Sottile, giornalista siciliano famoso per aver condotto tanti altri programmi in tv e uno su tutti, “Quarto grado” su retequattro, prima di Gianluigi Nuzzi.

Salvo Sottile che ha 48 anni e che da qualche tempo già cura, all’interno del programma “I fatti vostri”, la rubrica “Occhio alle truffe”, due volte a settimana, pare sia il candidato numero uno.

