fuga-da-londra-prima-del-lockdown:-la-polizia-schierata-nelle-stazioni-per-controllare-le-partenze

Stazioni dei treni affollate da migliaia di persone in fila col trolley in mano. Tutte in fuga da Londra che due giorni fa, contrariamente ai piani previsti dal governo Johnson, è di nuovo finita in lockdown, scattato alla mezzanotte. Scene di assembramento e folle senza distanziamento che preoccupano Downing Street, ancor più alla luce della nuova variante di coronavirus scoperta in Inghilterra che ha già spinto diversi Paesi Ue a chiudere improvvisamente il traffico a voli e treni dal Regno Unito. Per scoraggiare la fuga dalla capitale, il governo ha annunciato nelle stazioni a Londra e nelle altre aree dell’Inghilterra il dispiegamento di poliziotti che controlleranno le partenze. “Se siete in una zona livello quattro, la legge prescrive che rimaniate a casa e non potete trascorrere la notte fuori”, ha dichiarato Grant Shapps, sottosegretario responsabile ai trasporti. “Per favore seguite le indicazioni e non andate in stazione a meno che non abbiate il permesso di viaggiare – ha aggiunto -. Saranno dispiegati agenti aggiuntivi per garantire che solo chi deve fare viaggi essenziali possa viaggiare in sicurezza”.

La notizia è stata confermata anche dal ministro alla Sanità, Matt Hancock, che ha anche definito come “totalmente irresponsabili” quei londinesi fuggiti nella notte dal ‘tier 4’, il livello massimo di restrizioni anti-virus, incuranti di ogni regola di distanziamento sociale.

A tale of two cities. London St Pancras and Edinburgh Waverley this evening. Now, what was that we were saying about English exceptionalism, entitlement etc? Given that SE England is the source of the new strain which has caused the latest lockdown, the imbecility is staggering. pic.twitter.com/oH8NFEhuf9 — Roddy Macdonald (@Logicsrock) December 19, 2020

“In poche ore – ha scritto il tabloid Sun – si sono create lunghe code sulle strade in uscita da Londra, specialmente sull’A40 verso ovest, e caotici affollamenti ai terminali ferroviari di persone che cercavano di evitare le nuove, dure restrizioni”. E così alla stazione di St. Pancras “centinaia di persone sono state filmate mentre correvano in direzione delle barriere per salire sui treni che lasciavano la capitale”. Scene caotiche anche a Paddington e King’s Cross. Una pendolare che ha ripreso in video la folla a St Pancras ha dichiarato al tabloid che la scena le ha ricordato la caotica fine della Guerra del Vietnam, con il parapiglia per sfuggire ai Vietcong vittoriosi, chiamandola “L’ultimo treno in partenza da Saigon”.

(nella foto Londra, Regent Street, 12 dicembre 2020)