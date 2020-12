La focaccia ripiena con pomodoro prosciutto e mozzarella è una focaccia facilissima da impastare, che potete preparare la mattina e gustarla tranquillamente la sera, buonissima calda, rimane morbida e gustosa anche per essere consumata tiepida.

Una ricetta versatile, un impasto morbido ed elastico che potete farcire come più vi piace o semplicemente con quello che avete a disposizione nel frigorifero in questo momento, perfetto ad esempio l’abbinamento speck e scamorza o salsiccia e funghi, da cuocere in padella prima.

Insomma una focaccia che è un po’ un jolly, anche se l’abbinamento classico con pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto resta intramontabile e difficilmente non incontrerà i gusti di tutti i commensali.

L’ispirazione di questa ricetta strizza chiaramente l’occhio alle scacce ragusane, un rotolo di pasta lievitata e farcita da cuocere al forno, che resta morbida e umida anche dopo ore dalla cottura, se volete conservarla in tutto il suo sapore vi basterà aspettare che si freddi, tagliarla e metterla sottovuoto, pronta per essere trasportata, in questo modo non rischierete che la focaccia si secchi subito all’aria in un paio di giorni, ma potrete conservarla inalterata fino a 6/8 giorni lasciandola a temperatura ambiente. poi, una volta tolta dal sacchetto, potrete gustarla così a temperatura ambienta o scaldarla qualche secondo al grill.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Farina 0

300 ml Acqua

4 g Lievito di Birra Secco

20 g Olio Di Oliva

1 cucchiaino Sale

200 ml Passata Di Pomodoro

250 g Mozzarelle

100 g Prosciutto Cotto

Preparazione

Per preparare la ricetta della focaccia ripiena con pomodoro prosciutto e mozzarella, preparate 300 ml di acqua filtrandola attraverso la Caraffa Filtrante Laica. In una Ciotola versate 500 g di Farina 0, aggiungete il lievito di birra e l’acqua, cominciate ad impastare aiutandovi con un cucchiaio.

Quando comincerete a fare fatica con il cucchiaio aggiungete l’olio e il sale e cominciate ad impastare con le mani fino ad ottenere un panetto liscio che non si attacca alle mani, mettete l’impasto così ottenuto in una ciotola che avrete precedentemente oliato e coprite con pellicola, lasciate lievitare fino a quando non avrà raddoppiato le sue dimensioni, ci vorranno circa 4 ore.

Una volta che l’impasto avrà lievitato trasferitelo su un piano infarinato, dividetelo in due panetti e stendete ciascun panetto, con il matterello, fino ad uno spessore di circa mezzo centimetro, stendete sulla pasta metà della salsa di pomodoro, origano, sale, metà del prosciutto e metà della mozzarella.

Cominciate ad avvolgere la focaccia chiudendo i lati corti e procedete arrotolandola dal lato lungo, ripetete le stessa operazione con l’altro panetto di impasto, trasferite le focacce così ottenute su una teglia foderata di carta forno. Cuocete in forno, preriscaldato a 220 °C, per 30/40 minuti o fino a quando le focacce non saranno dorate, sfornate e servite calde.