estrazione-lotto,-simbolotto-e-superenalotto-di-oggi-19-dicembre-2020,-in-tempo-reale

Il weekend ci consegna una nuova estrazione del lotto, supernenalotto e simbolotto. Andiamo a scoprire i numeri usciti in tempo reale.

estrazione lotto (web source)

Anche quest’oggi ci ritroviamo per l’ormai consueta estrazione in diretta del lotto, superenalotto, simbolotto e quant’altro riguarda il destino ed i numeri fortunati. Si tratta insomma di una vera e propria ricerca di quella che è una vincita fortunata per provare a guadagnare una grandissima e cospicua somma di denaro.

Ecco che gli italiani di conseguenza sognano ad occhi aperti e investono nel loro futuro provando a farsi spazio. Il jackpot sale sempre di più, anche perché ci sono state solo due sestine vincenti quest’anno. Chissà se in queste due settimane che ci portano alla conclusione del 2020 possa esserci un nuovo fortunato o fortunata.

Andiamo a scoprire il montepremi di giornata

estrazione lotto (web source)

Ecco quindi che per quanto riguarda il montepremi, viene svelata la cifra messa in campo affinché possa ‘ingolosire‘ più cittadini possibile. La popolazione potrebbe di conseguenza fiondarsi nelle tabaccherie o centri scommesse per tentare il colpaccio in vista di un Natale particolare e triste per numerose famiglie italiane.

Il concorso messo in campo da Sisal promette agli italiani un jackpot molto alto, che va a toccare quasi 79,2 milioni di euro. Le quote del SuperEnalotto verranno rese note in prima serata, verso le ore 20:45 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Mentre si rende noto come la stessa estrazione del lotto partirà subito dopo le 20 di sera.

I numeri estratti all’estrazione odierna del lotto

estrazione lotto (web source)

Ecco quindi come si vanno a comporre i numeri di giornata, 19 dicembre 2020:

LOTTO, LE RUOTE

BARI 38 53 50 59 79

CAGLIARI 59 67 31 15 50

FIRENZE 74 25 45 32 17

GENOVA 23 43 58 08 16

MILANO 48 16 07 25 15

NAPOLI 5 79 49 14 76

PALERMO 20 53 24 56 44

ROMA 56 06 01 73 61

TORINO 79 06 69 18 88

VENEZIA 27 73 63 71 85

NAZIONALE 14 32 15 17 29

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote saranno estratte solo dopo le 21**

SUPERENALOTTO 19 dicembre 2020, LA COMBINAZIONE

Sestina vincente: 39 – 66 – 45 – 62- 36 – 50

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 69

Numeri estratti

Numero Oro

Doppio Oro Numeri Simbolotto:

I simbolotti:



42 – CAFFE’



6 – LUNA



38 – PIGNA



14 – BAULE



1- ITALIA

Per controllare le eventuali vincite più rapidamente, è consigliato verificare i numeri estratti anche sui siti ufficiali Sisal.it e Lottomatica.it.