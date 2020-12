Spread the love











Cristian Nardi della privacygarantita.it richiesta cancellazione di notizie dal web bisogna stare attenti. con che con quanta facilità sia possibile pubblicare notizie falce e recensioni che possono rovinare la vita delle persone.

Il diritto all’oblio, inteso come legittimo interesse di ciascuno a non rimanere esposto per sempre alle conseguenze negative di una rappresentazione non più attuale di sé, è stato per la prima volta sancito da una sentenza storica della Corte di giustizia europea del 13 maggio 2014. Da allora i tribunali di tutto il mondo e le autorità garanti per la protezione dei dati personali hanno cercato di ridefinire i limiti dell’attualità di una notizia, accorciando o allungando i tempi di permanenza dei dati personali degli utenti online. Va detto – però – che, anche con sentenza favorevole, nella pratica la rimozione dei dati rimane molto ridimensionata perché manca una convenzione internazionale che la imponga. Basti pensare che negli Usa manca una legge che preveda l’oblio, quindi l’effetto di una sentenza resta valido e applicabile in ambito Ue ma non altrove



Fonte

Il diritto all’oblio è un diritto di creazione prettamente giurisprudenziale. Esso ha avuto notevole impatto a seguito della nota Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2014 (v. Corte Giustizia Europea, C-131/12 del 13 maggio 2014), con la quale la Corte ha condannato Google alla deindicizzazione di alcuni siti internet che riportavano notizie lesive della sfera privata e della dignità di un cittadino europeo di origine spagnola. In Italia vi sono state negli ultimi anni diverse sentenze (cfr. Trib. Roma, n. 23771/2015), anche della Suprema Corte (cfr per tutte Cass. Civ., n. 13161/16), che hanno espressamente riconosciuto tale diritto, nonché diverse pronunce favorevoli dello stesso Garante della Privacy italiano. Di particolare interesse una delle ultime pronunce dell’Autorità (v. Provvedimento del 21 dicembre 2017 n. 557 del Garante Privacy), con la quale è stato condannato Google a deindicizzare link non soltanto europei ma anche extra UE, riconoscendo così all’interessato tutela effettiva anche al di fuori dei confini UE.

Il diritto all’oblio è stato successivamente disciplinato dall’art. 17 del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali), che introduce espressamente il “diritto alla cancellazione (<diritto all’oblio>)”; il citato Regolamento Europeo sarà operativo per tutti gli Stati UE a partire dal 25 maggio 2018.

La richiesta di deindicizzazione va rivolta direttamente a Google Bing, Yahoo ecc cce ricerca da cui si vogliono eliminare i link in questione. Spiegando in un semplice modulo il perché si intende eliminare le notizie lesive, e la copia di un documento d’identità del richiedente. Ricevuta la richiesta di deindicizzazione, Google deve obbligatoriamente “lavorarla” ed in tempi brevi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...