covid,-azzolina-spinge-per-riapertura-ma-resta-il-problema-trasporti

Il Ministro dell’Istruzione Azzolina spinge per la riapertura delle scuole, ma resta comunque il problema per quanto riguarda i trasporti.

Il Ministro dell’Istruzione Azzolina ha apertamente dato modo di pensare che gli studenti italiani possano tornare tra i banchi di scuola a partire dal prossimo gennaio. In molti lo sperano considerato che la Didattica a Distanza non abbia totalmente soddisfatto le ambizioni di chi ne ha fatto uso a partire dall’avvio dell’emergenza sanitaria nel Bel Paese.

Ecco quindi che ora si spera in una svolta affinché si possa tornare tra i banchi di scuola a partire dai primi giorni del mese di gennaio. Un modo quindi per concludere al meglio l’anno scolastico, partito non proprio tra le migliori premesse.

Il problema della riapertura delle scuole

“Riaprire le scuole il 7 gennaio può anche rappresentare una sfida culturale per il Paese”: queste le dichiarazioni del Ministro ai microfoni di Mezz’ora in Più sulla rete nazionale Rai 3. Ecco quindi che continua affermando: “I negozi i giovedì restano chiusi? No, perché poi mancherebbe un incasso. Ecco, anche la scuola ha il suo incasso, solo che non lo si vede nell’immediato”.

Non può che farsi riferimento anche e soprattutto alla Didattica a Distanza ed a quello che ha lasciato agli studenti negli ultimi mesi: “Se lasciamo a casa gli studenti a fare solo Dad sarà il paese a perdere competenze. La scuola è anche motore di sviluppo economico. In passato forse è stata trattata come bancomat del Paese, adesso deve ritrovare centralità”.

I trasporti il problema più attuale

Uno dei problemi principali resta però, per il ritorno a scuola, la questione relativa ai mezzi di trasporto. “Sui trasporti ci danno una mano i prefetti“: così esordisce lo stesso Ministro in merito a quanto sta accadendo in Italia e su quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro.

“La misure devono essere territoriali, per questo serve l’aiuto dei prefetti, anche per la riorganizzazione degli orari delle città. Se il 7 non dovessimo aprire farei una figuraccia? Non è un problema mio, è un problema del Paese. Mi gioco una partita di credibilità? Sono disposta a giocarla insieme a tutto il governo“: conclude così il Ministro che sa di conseguenza le difficoltà che ci sono per il ritorno nelle scuole.