coronavirus-nel-mondo:-l’olanda-sospende-i-voli-dal-regno-unito

Ha superato quota 76 milioni il numero dei contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall’inizio della pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono stati oltre 1,68 milioni. Il paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 17,6 milioni di casi e 315 mila morti. Seguono l’India e il Brasile.

Usa, ospedali della California in ginocchio

Gli ospedali della California stanno combattendo per trovare posti letto dove ospitare i pazienti tra i timori che l’esplosione del tasso di infezione da coronavirus esaurirà le risorse e gli operatori sanitari. A partire da venerdì, quasi 17.000 persone sono state ricoverate in ospedale con infezioni da Covid-19 confermate o sospette – più del doppio del precedente picco raggiunto a luglio – e un modello statale che utilizza i dati attuali per prevedere le tendenze future mostra che il numero potrebbe raggiungere 75.000 a gennaio. Più di 3.500 pazienti Covid-19 confermati o sospetti sono in unità di terapia intensiva. Alcune aree della California sono “proprio al punto di essere invase”, ha detto Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive del Paese, durante un evento organizzato dalla California State University. Il Corona Regional Medical Center a sud-est di Los Angeles ha convertito un vecchio pronto soccorso per aiutare a gestire quasi il doppio del normale numero di pazienti in terapia intensiva. Sta usando lo spazio in due tende per disastri per triage dei pazienti, perché il pronto soccorso è pieno di pazienti che devono essere ricoverati in ospedale. “Non c’è più posto”, ha detto l’amministratore delegato dell’ospedale Mark Uffer. “Letteralmente ogni angolo dell’ospedale viene utilizzato”.

Olanda sospende voli da Regno Unito: scoperta nuova variante del virus anche nei Paesi Bassi

Il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contaminazione con una nuova variante britannica del coronavirus. Il ministero della Salute olandese “raccomanda che qualsiasi introduzione di questa variante del virus sia limitata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito”.