coronavirus,-natale-in-europa:-le-regole-anti-covid-paese-per-paese

Francia, sì agli spostamenti il 24 dicembre. Coprifuoco per il 31 dicembre

Per la vigilia di Natale, sono autorizzati eccezionalmente gli spostament per una sospensione del coprifuoco che viene invece mantenuto il 31 dicembre con divieto di assembramenti per strada. I raduni di famiglia devono essere limitati: è vietato riunirsi in più di 6 adulti, proprio per limitare i contatti responsabili della diffusione del virus. Le cerimonie nei luoghi di culto non potranno essere partecipate da più di 30 persone. Le scuole rimarranno chiuse dal 19 dicembre per riaprire il 4 gennaio. A sorpresa, sempre come misura precauzionale, il premier Jean Castex ha autorizzato a non andare a scuola già da giovedi’ 17 dicembre, proprio per rispettare gli otto giorni di “confinement” prima del Natale. Non è un obbligo ma piuttosto una raccomandazione per evitare un rimbalzo dei contagi durante le feste.

Germania, per Natale sì agli incontri con 4 persone oltre al proprio nucleo famigliare

La Germania ha messo l’acceleratore alle misure restrittive contro il Covid. “Le misure che abbiamo messo in atto finora non sono sufficienti”, ha ammesso la cancelliera domenica scorsa. Da qui la decisione di passare da un lockdown soft al lockdown duro, in vigore da questo mercoledì: chiusi i negozi e prevalentemente anche le scuole e gli asili, le aziende sono chiamate a favorire al massimo livello lo smart working, per gli incontri privati è stato stabilito un ‘tetto’ di cinque persone da due nuclei familiari, esclusi i minori di 14 anni. Solo nei giorni delle festività natalizie si potranno incontrare quattro persone oltre il proprio nucleo familiare stretto. Nei luoghi di culto le cerimonie religiose sono permesse solo se viene garantita la distanza minima di un metro e mezzo tra i fedeli. Tra le misure più dibattute, il divieto dei canti in chiesa: anche qui rimangono d’obbligo le mascherine. Il lockdown appena avviato rimarrà in vigore fino al 10 gennaio, ma si stanno già discutendo proroghe ulteriori.

Regno Unito, per Londra e Nord-Est niente ospiti per Natale

Il premier Boris Johnson aveva promesso di allentare le misure qualche giorno perché “vietare il Natale è disumano” ma ora, dopo la scoperta di una variante del Covid più aggressiva, è costretto a rimangiarsi la parola imponendo un nuovo lockdown ‘duro’ che costringerà i londinesi e il Nord-Est del Paese a trascorrere il Natale a casa e senza ospiti. Le nuove misure scatteranno dalla mezzanotte anche in Galles. “Stay home” è il nuovo ordine impartito dal premier, che resterà in vigore fino al 30 dicembre, quando ci sarà un riesame delle nuove restrizioni che introducono un’area di livello 4, in aggiunta ai tre livelli in cui era finora diviso il Paese: a Natale negozi chiusi e sarà vietato, tra le altre cose, ospitare a casa membri di altre famiglie, mentre per il resto dell’Inghilterra le riunioni a casa saranno limitate a due famiglie, e non a tre come sembrava in un primo momento.

Spagna, non più di 10 persone riunite

Le misure variano nelle diverse parti della Spagna: mentre la Catalogna ha conosciuto forti restrizioni della vita pubblica, a Madrid si è rinunciato a chiudere i negozi e i ritrovi gastronomici. I viaggi all’interno del Paese – dove attualmente vige lo stato d’emergenza – sono stati limitati dal 23 dicembre al 6 gennaio, con l’eccezione dei motivi di lavoro, l’assistenza agli anziani e agli invalidi e il ritorno alla residenza. Agli studenti, è consentito passare le feste in famiglia. In certi casi è vietato anche lasciare il proprio Comune di residenza durante i weekend. Vietati anche i ritrovi in ambito privato e pubblico se si superano le dieci persone provenienti da due nuclei familiari. In compenso, le scuole sono rimaste aperte in tutto il Paese. Accesso limitato alle chiese, ma le autorità si raccomandano di evitare i canti. I mercatini di Natale sono aperte

Austria, terzo lockdown duro dal 26 dicembre. Dopo il 18 gennaio esce solo chi è negativo al test

L’Austria torna in confinamento dal 26 dicembre al 18 gennaio. Chiusi scuole, ristoranti e negozi, con l’eccezione di alimentari e farmacie. Test di massa il 16 e 17 gennaio, chi avrà esito negativo potrà uscire il 18. Dal 7 gennaio didattica a distanza. Chiuse le stazioni sciistiche nel periodo festivo.

Belgio, droni e polizia anti-cenone di Natale. A Capodanno tutti a casa dalle 24

In Belgio, al parziale confinamento in vigore da 6 settimane si aggiunge un coprifuoco a Bruxelles e in Vallonia, dalle 22 alle 6. Il coprifuoco dovrà essere osservato a Bruxelles sia la notte di Natale che di Capodanno, mentre in Vallonia la sera del 31 dicembre i residenti potranno rientrare a casa a mezzanotte. In questi due territori il coprifuoco è stato prorogato fino al 15 gennaio. Ogni famiglia potrà ospitare una sola persona, due per chi vive da solo. A chi non rispetta le restrizioni: 250 euro di multa per gli ospiti e 750 per chi accoglie in casa. La polizia effettuerà controlli all’interno delle abitazioni e con droni. Le attività commerciali potranno rimanere aperte fino alle 21 tra il 14 e il 31 dicembre. Per l’intero periodo è vietato il consumo di alcool nei luoghi pubblici e all’aperto. Da fine ottobre in Belgio sono chiusi bar, ristoranti, tutti i negozi non essenziali e c’e’ l’obbligo del telelavoro ovunque sia possibile. Le scuole invece hanno riaperto lunedì 16 novembre. Nei prossimi giorni il comitato di crisi dovrebbe annunciare ulteriori provvedimenti.

Danimarca, negozi, ristoranti e centri commerciali chiusi dal 25 dicembre al 3 gennaio

A fronte di un numero di infezioni da coronavirus in costante crescita, il governo di Copenaghen ha varato un piano di confinamento che prevede la chiusura di tutti i centri commericiali, di tutti i negozi – tranne farmacie, alimentari e supermercati – e ristoranti dal 25 dicembre al 3 gennaio, mentre i parrucchieri, le scuole guida e simili abbasseranno le serrande già da lunedì. È stata avviata la didattica a distanza per gli alunni dalla quinta elementare in poi. In tutta la Danimarca, negli spazi pubblici gli incontri sono stati limitati ad un massimo di dieci persone.

Finlandia, niente restrizioni per le feste

Con soli 3000 contagi da Covid in sette giorni, durante le festività natalizie sarà ancora possibile organizzare vere e proprie feste dato che non sono previste restrizioni agli incontri durante le vacanze ed è persino permesso ritrovarsi in sauna.

Svezia, un sms ricorda come proteggersi. Nessuna limitazione per gli incontri in casa

In Svezia, dopo l’approccio morbido che ha portato a una crescita vertiginosa dei casi, stop agli assembramenti in pubblico se si superano le otto persone, divieto di vendita di bevande alcoliche, ma nessuna limitazione ad incontri in ambito privato. Le autorità sanitarie si sono limitate a pregare i cittadini di non organizzare o non partecipare a grandi eventi, feste, matrimoni, funerali, mentre in bar e ristoranti si punta semplicemente al distanziamento. Ma ora il governo torna a rafforzare i loro appelli: uno degli strumenti usati sono i 22 milioni di Sms inviati ai residenti svedesi firmati dall’Autorità svedese per la salute pubblica e dall’Autorità per la protezione dalle emergenze, per ricordare il rispetto della riduzione dei contatti ed evitare la folla per lo shopping.

Olanda, lockdown di 5 settimane. Tregua di tre giorni per Natale

Feste di fine anno nel segno della totale chiusura in Olanda. Da mercoledì e fino al 19 gennaio è previsto un blocco molto rigoroso di cinque settimane con una “tregua” natalizia di tre giorni. Niente scuola, dall’istruzione primaria all’università fino al 18 gennaio. Restano aperte solo le attività commerciali essenziali. Spostamenti e contatti interpersonali dovranno essere limitati: in una casa non potranno entrare più di due visitatori di età superiore a 13 anni. Durante il periodo di tre giorni per il Natale – dal 24 al 26 dicembre – tre persone “estranee” al nucleo familiare potranno fare visita in casa e le restrizioni vigenti saranno un po’ alleggerite. In quella fascia di 72 ore saranno comunque aperti solo supermercati, farmacie e banche.