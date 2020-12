coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-19-dicembre-in-lombardia:-1.944-nuovi-casi-e-105-vittime

Contagi in calo in Lombardia nelle ultime 24 ore, ma decessi in aumento. Secondo il bollettino giornaliero della Regione, i casi positivi sono scesi a 1.944 (erano 2744 venerdì) su 27.044 tamponi effettuati, con un tasso di positivi su tamponi del 7,1%. I decessi passano in 24 ore da 60 a 105: finora le vittime ufficiali della pandemia sono 24.330.

Diminuiscono di 10 unità, a 592, i ricoveri nelle terapie intensive in Lombardia. Gli altri ricoveri nei reparti Covid scendono nella giornata di sabato di 161 unità, a 4.495. I guariti/dimessi sono ora pari a 365.440, 2.396 in più dal giorno precedente.





Coronavirus, il bollettino del 19 dicembre a Milano e nelle altre province della Lombardia

Ecco i dati dei nuovi contagi divisi per provincia

Milano: 700 (di cui 283 in città)

Brescia: 248

Bergamo: 112

Como: 129

Cremona: 73

Lecco: 46

Lodi: 27

Mantova: 144

Monza Brianza: 145

Pavia: 121

Varese: 80

Sondrio: 56.