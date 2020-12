I biscotti con glassa reale rappresentano un giusto compromesso tra bellezza e bontà: deliziosa pasta frolla ricoperta da eleganti decori realizzabili con sac à poche, sono perfetti da regalare, confezionati in bustine trasparenti chiuse da nastrino in tinta, come segnaposto oppure su una sweet table.

Una ricetta che non prevede passaggi complicati ma necessità di una buona manualità e molta creatività per i decori, ricordate di conservare la vostra ghiaccia pronta all’interno della sac à poche, ben chiusa, se si dovesse seccare sarebbe complicato poi lavorarla di nuovo, il nostro consiglio è quello di preparare poca ghiaccia alla volta per non avere sprechi da riutilizzare.

Un altro accorgimento è quello di preparare i biscotti il giorno prima in modo che siano ben raffreddati prima di decorare, lavorare con la ghiaccia richiede tempo e pazienza, se non vi sentite sicuri a decorare subito un biscotto fate qualche prova su un tappetino di silicone o su un foglio di carta forno, per essere più precisi quando andrete a colorare la vostra pasta frolla.

Con la ghiaccia in polvere già pronta si velocizza il procedimento e si ottiene un risultato molto pulito, tuttavia è possibile realizzare la ghiaccia con albumi pastorizzati, zucchero a velo e acqua tiepida, per poter mangiare i biscotti in tutta tranquillità e non sprecare decine di tuorli.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

15 Persone

Ingredienti

Per la frolla

400 g Farina 00

200 g Burro

180 g Zucchero Semolato

1 Uovo

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

Per la decorazione

150 g Ghiaccia Reale preparato in polvere

q.b. Acqua

Colorante Alimentare

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti con glassa reale, preparate la pasta frolla a mano o in planetaria lavorando la farina con il burro fino a sabbiare il composto. Aggiungete lo zucchero e poi l’uovo e la vaniglia. Formate un panetto, avvolgete in pellicola e fate riposare in frigo per almeno 2 ore.

Dopo il riposo, stendete la pasta frolla a 3 mm circa e ricavate i biscotti con un coppapasta quadrato.

Infornate a 170°C per 15 minuti circa, a mezza altezza. I biscotti dovranno essere appena dorati.

Sfornate e lasciate raffreddare bene.

Preparate la ghiaccia reale suddividendola in due ciotoline, una per la ghiaccia di consistenza fluida color Tiffany e l’altra per la ghiaccia bianca di consistenza più soda. Aggiungete acqua fino ad ottenere la consistenza desiderata, mescolando con una frusta. Aggiungete poco colorante in pasta concentrata alla ghiaccia fluida e mescolate bene.

Trasferite i composti in due sac à poche, rispettivamente con bocchetta n.3 per la ghiaccia fluida e con bocchetta n.1 per la ghiaccia più soda.

Realizzate il fondo del biscotto con la ghiaccia colorata partendo prima dal bordo e poi spostandovi verso il centro. Aiutatevi con un punteruolo sottile per uniformare la base.

Lasciate asciugare circa 3 ore.

Con la ghiaccia bianca realizzate il decoro in superficie creando dei puntini intorno al biscotto e dei disegni all’interno della cornice. Lasciate asciugare.