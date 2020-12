Albano e la clamorosa ammissione sui figli: “E’ la mia preferita”. Ecco chi è

Il celebre Al Bano ha fatto una rivelazione, raccontando chi è la donna che ama di più. Retroscena inaspettato, ecco tutti i dettagli

Le donne di Al Bano

Si tratta di uno degli artisti più iconici del panorama musicale: Al Bano è un volto amatissimo dal pubblico e apprezzatissimo dalla critica. Il suo talento immenso è lo specchio della sua brillante carriera e la sua voce straordinaria ha fatto innamorare i fan. Di recente, lo abbiamo ammirato in compagnia della bellissima figlia, Jasmine, nel celebre format The Voice Senior.

LEGGI QUI>>> Albano in Spagna sconvolge i fan: clamorosa caduta di stile

Al termine di un’esibizione del programma condotto da Antonella Clerici, la piccola di casa Jasmine sulla canzone di Ruggero ha preso la parola dicendo: “Mi ha colpito il brano perché io ascolto Ultimo e non me lo aspettavo. Poi anche la tua timbrica e il tuo cuore”. Papà Al Bano, con ammirazione, guarda la figlia e dice: “Ti sto studiando. È la prima volta che facciamo qualcosa insieme e ti sto scoprendo. Pensavo fossi solo rap e trap e invece c’è molto altro”.

La ragazza, mentre si accarezza i capelli risponde: “Davvero?”.

Al Bano in famiglia ha una cocca di papà

Una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo è stata sicuramente quella formata da Romina Power e Albano Carrisi. Convolati a nozze nel 1970, dallo loro storia d’amore sono nati 4 figli, ovvero Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

LEGGI QUI>>> Romina Power ha un nuovo amore nella sua vita: ecco chi è

Ylenia, come è tristemente noto, è scomparsa all’età di 23 anni e da allora non si hanno più notizie.

Il 21 aprile del 1973 è nato il secondogenito della coppia, ovvero Yari Carrisi. Cresciuto accompagnando i propri genitori in tournée fin da piccolo, non è un caso che nel corso degli anni sia diventato a sua volta un bravissimo musicista.

Non poteva non essere una cantautrice anche Cristel Carrisi, la terza figlia della coppia, nata il 25 dicembre 1985.

Dopo aver seguito per un certo periodo di tempo gli stessi passi dei genitori, però, Cristel Carrisi si è affermata come stilista, conquistando un grande consenso. Se tutto ciò non bastasse, nel settembre del 2016 si è sposata con l’imprenditore Davor Luksic e dalla loro relazione è nato il primogenito Kay. A febbraio, inoltre, la coppia ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio che dovrebbe nascere ad agosto. Una notizia che avrà sicuramente reso felici i nonni Al Bano e Romina Power.

Nel 1987 è nata, a Cellino San Marco, Romina Jr Carrisi. Fin dalla più tenera età ha mostrato un grande interessamento per il mondo dell’arte e in particolare per la fotografia.

Dopo la fine del matrimonio con Romina Power, Al Bano ha intrapreso una relazione amorosa con Loredana Lecciso. Una storia dalla quale sono nati due figli, Jasmine e Albano Carrisi Jr.

Al Bano, tra le figlie ne ha una preferita che lui stesso definisce una ragazza solida e determinata è la sua terzogenita Cristel.