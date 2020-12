via-al-nuovo-spark-food-district-a-milano-santa-giulia

Lendlease avvia la commercializzazione di oltre 2mila mq di spazi ristorativi ai piedi degli edifici Spark One e Spark Two a Milano Santa Giulia, dove è in corso di realizzazione uno dei maggiori Business District di Milano e in Italia

È il settore più penalizzato da questa pandemia, quello della ristorazione, tra socialità limitata e smartworking. Ma è anche quello su cui scommettere per restituire vita a un quartiere che cerca il suo riclancio. Lendlease ha annunciato l’avvio della commercializzazione di oltre 2mila mq di spazi ristorativi ai piedi degli edifici Spark One e Spark Two a Milano Santa Giulia, dove è in corso di realizzazione uno dei maggiori Business District di Milano e in Italia.

Il nuovo Food District – al piano terra degli edifici in corso di costruzione Spark One e Spark Two – si compone di un totale di 10 locali commerciali, adibiti a trendy coffee bar e ristoranti, con metrature flessibili da 80 a 300 mq per rispondere ad ogni esigenza di servizio e mix merceologico ed apriranno entro la primavera del 2022.

Il progetto

Il Spark Food District è pensato per ospitare un’offerta che coniuga la tradizione locale con le suggestioni internazionali, per offrire servizi alla popolazione degli uffici, alle famiglie e ai giovani residenti durante il fine settimana. Collocato in una posizione strategica al centro del Business District di Milano Santa Giulia, che già ospita la sede italiana di Sky, il Spark Food District si rivolge a un potenziale attrattivo di oltre 10mila abitanti in un raggio di 15 minuti percorribili a piedi, per le comunità di residenti, lavoratori e pendolari di Rogoredo, Milano Santa Giulia e del nuovo quartiere di Merezzate.

Le soluzioni progettuali post-covid

Dal punto di vista progettuale, il Food District Spark – certificato Grade A, Leed Platinum, Well Gold – si sviluppa in linea con gli ultimi trend del settore ristorativo delineatisi a seguito della pandemia Covid-19, che hanno visto una rimodulazione degli spazi a favore dello sviluppo esterno per favorire la socialità e l’integrazione con l’area e le funzioni pubbliche circostanti. Le soluzioni progettuali prevedono flessibilità nelle funzioni degli spazi comuni per adattarsi alle crescenti esigenze di smartworking, grande attenzione alla salubrità degli ambienti grazie a sistemi di controllo e pulizia dell’aria interna e tecnologie touchless. Ogni locale è dotato di uno spazio di dehor esterno, vetrine apribili e sedute che affacciano su aree verdi di collegamento tra gli edifici e sullo spazio pubblico circostante, elemento distintivo della progettazione.

«Siamo convinti che il lancio dello Spark Food District – ha sottolineato Fabrizio Zichichi, head of Retail e Project Lead di Milano Santa Giulia per Lendlease – rappresenti un elemento centrale ed una grande opportunità per creare un nuovo quartiere con uno spazio pubblico vivace, dinamico e green. L’obiettivo di Lendlease è rendere Santa Giulia una nuova centralità per la città metropolitana di Milano, un luogo non solo dove lavorare ma anche da vivere e visitare nel tempo libero: un punto di aggregazione e socializzazione per l’intera comunità, costruito intorno ai principi di sostenibilità e innovazione sul piano delle soluzioni progettuali, realizzative e funzionali che si configura, quindi, come un quartiere della Milano del futuro».

