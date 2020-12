truffe-agli-anziani,-da-regione-campagna-sensibilizzazione-cittadini.

Spread the love

“Regione Lombardia ha realizzato e programmato alcuni spot-tv finalizzati a sensibilizzare i cittadini contro le truffe agli anziani. Dalla fine di novembre su siti internet della Regione e sui nostri canali social stiamo veicolando alcune grafiche con su scritto ‘Occhio alla truffa’ in cui spieghiamo come comportarsi per prevenire questi reati”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando l’ennesimo episodio che a Milano ha visto vittima una donna di 91 anni.

“Un reato ignobile – sottolinea l’assessore lombardo – che sta aumentando durante questo periodo di pandemia, sfruttando, ancor di più, la solitudine dei nostri anziani”.

“Purtroppo – conclude l’assessore Riccardo De Corato – spesso chi compie questi reati riesce a farla franca. Proprio per questo invito chiunque a denunciare immediatamente simili episodi”.