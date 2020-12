Trinità: 70 letterine natalizie dei bambini e 196 pacchi per il pranzo di Natale per gli anziani

Nelle scorse settimane il Comune di Trinità aveva messo la buca delle lettere per i bambini che volevano scrivere la letterina a Babbo Natale all’entrata del Comune. Da allora ne sono arrivate più di 70. “E’ stato bello leggerle tutte e rispondere ad ognuno di loro in modo diverso” – spiega il Sindaco Zucco – “Come aiutante di Babbo Natale ho dovuto, sotto la sua direzione, scriverle. I bambini più grandi hanno chiesto di poter far sparire questo brutto mostro e di tornare alla serenità il più presto possibile, visto che anche loro ne risentono di questo momento”.

Quest’anno per via del Covid, non si terrà il pranzo di Natale nelle scuole come accadeva tutti gli anni con tutti le insegnanti, ma verrà distribuito un dono a tutti i bambini dagli stessi insegnanti martedì prossimo.

Invece il pranzo di Natale verrà portato nelle case degli anziani dalla Pro Loco: in tutto hanno partecipato a questa iniziativa 100 anziani; i pacchi sono 196 che verranno distribuiti dalla Protezione Civile martedì 28 e mercoledì 29 dicembre. “Vorrei ringraziare l’eccellente Cassa di Risparmio di Fossano che ha finanziato il tutto, i volontari di Trinità Solidale che hanno confezionato i fiori, i volontari della Protezione Civile, le ditte Saced, Agriverde, Somet, Balocco, Bernardi e il supermercato Unes per averci donato i prodotti e le immancabili ragazze che li hanno preparati: Rosanna, Loredana e Francesca. “ A Trinità non manca nulla” – prosegue il Primo Cittadino – “Il paese è illuminato, la scuola primaria ha realizzato un presepe speciale e il centro diurno ha effettuato dei lavori splendidi. Un caloroso abbraccio a tutti i trinitesi”, conclude il Sindaco Zucco.