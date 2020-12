Swiss web reputation agency: supprimer ou masquer un résultat de recherche Google

Spread the love











La confidentialité et les données personnelles représentent aujourd’hui un réel obstacle pour de nombreuses personnes, j’ai donc créé un guide pour supprimer les actualités du Web. Armez-vous simplement d’un peu de bonne volonté et suivez pas à pas ce GUIDE, conçu pour les navigateurs moins expérimentés.

Si vous ne savez pas comment supprimer des articles de journaux d’Internet et que vous n’avez pas beaucoup de temps à votre disposition, je vous recommande de me contacter en privé sur la page contact pour obtenir des conseils sans engagement, je vous expliquerai la loi sur l’oubli.

Suppression de Google, suppression de contenu de Google, désindexation, droit à l’oubli sont tous des mots nouveaux pour beaucoup d’entre nous, alors avant de nous mettre au travail, clarifions quelques points: quel est le droit de Google à être oublié? est-ce vraiment efficace pour supprimer des actualités de Google? en résumé Le droit à l’oubli est l’outil qui vous permet de supprimer des actualités d’Internet et des moteurs de recherche en général tels que: Bing, Yahoo, Google, créé pour empêcher la diffusion d’actualités pouvant constituer un précédent préjudiciable pour une personne au-delà pour protéger la confidentialité, pour cette raison nous demandons de supprimer les actualités d’Internet ou la suppression des données de Google, si vous êtes curieux de connaître les prix d’une agence de réputation, jetez un œil ci-dessous.

Comment fonctionne le droit à l’oubli en Suisse? Le développement des nouvelles technologies et l’utilisation de plus en plus répandue d’Internet dans tous les domaines de la vie ont augmenté la masse de données stockées sur Internet et la possibilité d’interconnexion. En naviguant sur les réseaux sociaux, etc., cependant, de nombreuses traces sont laissées. Le droit à l’oubli numérique peut être défini comme la capacité de contrôler ses traces et sa sphère (privée et publique) en ligne. Face à l’émergence de programmes de recherche et d’analyse de plus en plus performants, on ne peut que reconnaître que ce droit, compris comme l’annulation complète et définitive des données, est souvent un concept illusoire.

Qu’est-ce que le «droit à l’oubli»? Définition et limites

Le «droit à l’oubli» n’est pas un concept nouveau. Cette notion est en effet déjà présente dans certaines dispositions légales: la loi prévoit par exemple un délai de rétractation pour les données contenues dans le casier judiciaire ou dans la plupart des registres officiels.

Cette limitation concernant la durée du traitement des données n’est rien de plus qu’une application concrète du principe de proportionnalité également prévu par la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Les principes de finalité et de proportionnalité imposent en effet que le traitement des données ne dure pas plus longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Le droit à l’oubli s’exprime également dans la possibilité de retirer le consentement préalablement donné ou de s’opposer au traitement de ses données et dans ces cas prend la forme de l’annulation ou de l’anonymisation des données.

Le droit à l’oubli n’est pas un droit absolu. Selon les circonstances, d’autres intérêts peuvent également être en jeu. Il convient donc, dans le cas concret, d’équilibrer les intérêts entre le respect de la sphère privée (le droit à l’oubli, en fait) et l’intérêt pour le traitement des données (dans le cas de contenus publiés sur Internet, par exemple , la liberté d’expression, le devoir d’information et de mémoire concordent). L’évaluation des intérêts varie selon les circonstances spécifiques. En d’autres termes, il faut se demander si les dommages corporels résultant du traitement ou de la publication des données sont justifiés, le cas échéant, par un intérêt supérieur.

Lorsqu’ils ne sont pas établis par la loi, les droits ou obligations concernant le droit à l’oubli sont souvent difficiles à mettre en œuvre dans la pratique, voire simplement ignorés. N’étant pas en possession de ses données personnelles en question, la personne concernée ne peut pas simplement les supprimer, mais doit – souvent avec des moyens limités – entreprendre des procédures longues et fastidieuses pour faire valoir ses droits.

Le “droit à l’oubli” à l’ère d’Internet

À travers les blogs, les réseaux sociaux, les plateformes ou les forums de discussion, ceux qui surfent sur Internet laissent de nombreuses traces. Les commentaires, textes, photos, vidéos ou autres documents sont publiés et sont rendus accessibles pratiquement instantanément à tous. Ces traces peuvent également être involontaires: il suffit de penser aux adresses IP, aux cookies ou aux demandes faites sur les moteurs de recherche. Les contenus collectés sur le Web peuvent être publiés même sans le consentement des personnes concernées, voire à leur insu, dans la plupart des cas sans nécessairement l’intention de causer un préjudice.

