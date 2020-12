sanremo-2021,-arisa-fa-una-battuta-sulla-moglie-e-amadeus-rimane-di-ghiaccio,-grandissimo-imbarazzo-in-studio

Spread the love











Sanremo non è ancora cominciato ma già c’è un gran parlare, prima la sfuriata di Morgan contro Amadeus e la produzione per essere stato escluso, poi la rabbia di Bruno Vespa per la linea che gli viene passata in netto ritardo e ora Arisa con una battuta che mette in grande imbarazzo Amadeus. Ma procediamo con ordine.

Morgan contro Amadeus “Infame”

Amadeus sarà il conduttore nonché direttore artistico, anche quest’anno di Sanremo anche se sarà un anno complicato a causa del coivd. Per ora, in ogni caso, pur con tutte le precauzioni necessarie, il Festival ci sarà anche se qualche tempo fa Amadeus aveva dichiarato che il Festival senza il pubblico in sala non avrebbe senso. E, dunque pare si organizzeranno le pareti di plexiglass, l’uso delle mascherine e ogni accorgimento indispensabile per non rinunciare alla kermesse musicale più importante d’Italia.

Qualche giorno fa è scoppiata una polemica quando Morgan è stato escluso. Morgan si è scagliato contro Amadeus e tutta la produzione di Sanremo e ha detto: “Mi trovo in difficolta? mi trovo cacciato come un criminale, bullizzato, trattato male, svilito nel profondo della mia persona e della mia qualità di musicista. Amadeus mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica mi ha estromesso, ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè Bugo, ancora una volta onorato mentre io non solo estromesso dalla gara, persino neanche ammesso al mio posto di lavoro”.

E, ancora: “Tu sei in grado di capire quanto sei stato offensivo e scorretto a fare una cosa simile? Di quanto sia sbagliato non aver riconosciuto che l’anno scorso grazie alla mia non prevista invenzione di teatro voi tutti del festival di Sanremo e della Rai e pure Bugo ci avete guadagnato fama quattrini e lavoro, mentre , io l’autore, non ho preso soldi, sono stato criticato, ho subito processi televisivi senza poter intervenire non sono mai stato invitato e sono pure stato tacciato di ingestibilità quando invece sono uno dei pochi che quando è sul palco sa cosa significa gestire la scena? Un po’ non ti dispiace avermi ferito ed umiliato anziché usato per fare spettacolo?”.

E poi, ancora: “Infame, per te ho rinunciato a candidarmi a sindaco di Milano … Non ti sei vergognato a portare Bugo in gara e ad avermi addirittura cacciato per paura che io ti mettessi in difficoltà in diretta? Non l’hai capito che sono un gentiluomo e che se ti ho scritto parole dure l’ho fatto per farti capire che il tuo errore è grande?”.

Arisa fa una battuta ed Amadeus è in grande imbarazzo

Arisa sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo.

In occasione della finale di Sanremo giovani, Arisa è stata invitata e Amadeus le ha chiesto come si chiamerà la canzone che porterà a Sanremo.

Arisa ha risposto: “Potevi fare di più”.

A quel punto Amadeus, sorridendo le ha chiesto “ma è rivolto a me?” e Arisa ha risposto: “Devo chiedere a tua moglie…”.

A quel punto, Amadeus, in grande imbarazzo è scoppiato a ridere.

