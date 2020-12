roberto-benigni-e-la-sua-vita-distrutta:-separazione-in-vista

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi secondo le indiscrezioni sarebbero pronti a separarsi. La moglie lo lascia solo.

Roberto Benigni (Instagram)

Robert Benigni è un attore, ma anche un regista ed uno sceneggiatore, uno dei più grandi della storia del cinema italiano. La sua carriera però non l’ha visto solo come protagonista di grandi pellicole cinematografiche, l’attore è infatti ben noto anche per i suoi monologhi teatrali.

Sin dalle sue prime interpretazioni abbiamo potuto conoscere il suo carattere gioioso ed irriverente, un personaggio vero come pochi se ne sono visti. L’apice della sua carriera arriva con il suo ruolo in “La vita è bella” storica pellicola che racconta l’olocausto sotto un punto di vista “diverso”.

Il film fu infatti molto criticato per il suo lato ironico rispetto al tema trattato, ma il tempo ha poi reso il giusto riconoscimento a uno dei più grandi capolavori mai trasmessi sul maxi schermo. Fu proprio “La vita è bella” che valse a Benigni il premio più ambito. Nel 1999 si aggiudica l’oscar che gli vale la fama internazionale e un posto nell’olimpo dei più grandi attori di tutti i tempi.

Roberto Benigni (Instagram)

Roberto Benigni: la moglie si stacca da lui

Roberto Benigni si è sposato nel dicembre del 1991. Che fosse un matrimonio particolare lo potemmo capire solo dalla cerimonia, tutti si aspettarono una grande cerimonia, invece stupirono tutti sposandosi in segreto in un convento di suore cappuccine.

Da li in poi i due divennero inseparabili, sono molti i film che la coppia ha girato insieme, uno in particolare rimarrà per sempre nel cuore di entrambi. Stiamo sempre parlando di “La vita è bella” che oltre ai premi individuali ricevette ben sette candidature vincendo tra le altre anche il premio per la miglior colonna sonora.

Roberto Benigni (Instagram)

Ad oggi però potremmo dire che non sono più così inseparabili. Nicoletta Braschi infatti avrebbe deciso di staccarsi dal marito, ma non sul piano sentimentale. I due sono soci al 50% della casa di produzione cinematografica Melampo e nella Tentacoli Edizioni Musicali di cui lei è anche amministratore unico.

Nicoletta avrebbe deciso di aprire una nuova società, questa volta però senza suo marito. Si tratta della Opera8 srl con un capitale iniziale di 20 mila euro. Nulla di cui preoccuparsi dunque per la coppia che sul piano sentimentale non sembrerebbe avere problemi.