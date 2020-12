professor-t.-4-stagione-va-in-onda-dal-15-maggio-2020-su-zdf

La quarta stagione della serie tv tedesca Professor T. continua la storia del personaggio interpretato da Matthias Matschke. Scopri quando va in onda, la trama, i dettagli sulle puntate e sul cast di Professor T 4 stagione.

Professor T. 4 stagione quando esce? Il 15 maggio 2020

L’uscita della quarta stagione Professor T. in Germania è fissata per il 15 maggio 2020. Si tratta del quarto ciclo di episodi della serie tv tedesca. Professor T 4 stagione al via in primavera 2020 nel suo Paese di produzione. Quando esce in Italia? Da noi Professor T 4 stagione è inedita.

Professor T. in Italia va in onda su Rai 2 dal 14 ottobre 2018. Sia la seconda sia la terza stagione debuttano nel nostro Paese nel 2020. È solo una delle tante serie in onda sui canali Rai per la stagione televisiva 2020-2021.

Professor T. 4 stagione trama e puntate

continua a leggere dopo la pubblicità

Il primo episodio della quarta stagione di Professor T. si intitola Die Zeugin. Racconta di una giovane donna a cui sparano nel volto tramite uno spioncino. In seguito a questo evento tragico l’identificazione è molto complessa. Professor T torna a Colonia per aiutare Daniel a cercare l’assassino di Anneliese Deckert.

Il 22 maggio 2020 va in onda in prima tv assoluta in Germania il secondo episodio dal titolo Mütter. Racconta di una donna ritrovata senza vita da un netturbino. È nel suo camion dopo il giro di ricognizione per la città. Con lei ci sono anche oggetti di valore. Il protagonista desidera una vita normale e inizia a uscire con Christina.

Nel terzo episodio di Professor T. 4 stagione la vittima è un giornalista di gossip. Potrebbe essere stato se non chiunque, tantissime persone. L’elenco dei sospettati è lungo. Tra questi figura anche una stella del calcio. Prosegue anche la ricerca dell’assassino di Anneliese. L’episodio si intitola Mathilde Möhring.

Il quarto episodio dal titolo Christina riguarda proprio lei. Sembra che la persona che le ha sparato la conoscesse. Probabilmente era anche qualcuno di cui si fidava. Continuano le indagini sul crimine.

Professor T. 4 cast, attori e personaggi

continua a leggere dopo la pubblicità

Matthias Matschke A Berlino Nel 2016 Credits Matthias Nareyek E Getty Images Per Baldessarini

Nel cast di Professor T. 4 stagione torna Matthias Matschke nei panni del Professor Jasper Thalheim, da tutti conosciuto come Professor T.. Julia Bremermann interpreta Christina Fehrmann. Helgi Schmid, invece, è l’attore che impersona Daniel Winter.