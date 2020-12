Ingredienti per PRIMO IMPASTO

500 g farina 00 W350-400

320 g burro

300 g tuorli

250 g lievito madre

225 g zucchero semolato

Ingredienti per SECONDO IMPASTO

600 g ciliegie candite

200 g farina 00 W350-400

100 g burro (morbido)

80 g zucchero semolato

65 g burro chiarificato

75 g tuorli

50 g pasta di ciliegia (20 g di canditi di ciliegia mescolati con 30 g di confettura di ciliegia)

15 g sale

1 baccello di vaniglia

Durata: 3 h Livello: Per esperti Dosi: 2 pezzi

PRIMO IMPASTO

Lavorate farina e lievito madre con 100 g di acqua, tuorli e zucchero. Una volta formatosi l’impasto, unite altri 60 g di acqua e continuate a lavorare; infine incorporate il burro morbido e proseguite fino a ottenere una consistenza elastica, liscia e poco appiccicosa. Accomodate l’impasto in una ciotola imburrata e attendete che triplichi il suo volume a temperatura ambiente: ci vorranno circa 16 ore.

SECONDO IMPASTO

Aggiungete al primo impasto la nuova farina, i tuorli e lo zucchero. Quando lo zucchero sarà completamente assorbito, amalgamate la pasta di ciliegia.

Mescolate il burro morbido con il burro chiarificato, i semi della vaniglia e il sale; incorporate tutto nell’impasto e lavorate fino a che non sarà di nuovo omogeneo. Quindi aggiungete le ciliegie candite a tocchetti e lasciate lievitare coperto nella ciotola imburrata per 30 minuti circa.

Dividete l’impasto in 2 panetti e piegateli a metà per due volte. Fate riposare brevemente, poi lavorate ciascun panetto per dargli una forma di sfera (pirlare). Ponete ciascuna sfera in uno stampo a ciambella (ø 20 cm) munito di cono in acetato infilato nel buco: collocate la sfera sopra il cono e lasciatela scendere dolcemente finché non si sarà accomodata nello stampo. In questo modo non ci sarà il punto di giuntura e la cottura del Pan Ciliegia sarà uniforme. Fate lievitare coperto per 6 ore, poi infornate per 55 minuti a 160 °C (la temperatura al cuore dovrà essere di 92 °C).

Sfornate il Pan Ciliegia e lasciatelo raffreddare del tutto.