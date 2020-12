Nina Moric e i suoi deliri religiosi: “Gesù è nato ad aprile”

Spread the love

Nina Moric, un po’ top model un po’ artista maledetta, la spara grossa. Questa volta il protagonista delle sue storie è proprio Gesù

Tra promozioni, quadri dipinti da lei, coccole ad un gatto nero e al suo nuovo fidanzato Marco, questa volta la spara grossa.

Dopo aver ritrovato il suo amato figlio Carlos Maria Corona che, a quanto pare sta trascorrendo il periodo natalizio con l’ex di Fabrizio, non perde occasione per scagliare dal suo arco frecciatine velenose.

Nina, con il nuovo look di capelli corti e con il nuovo fidanzato, trascorre le giornate dipingendo e ascoltando musica a tutto volume.

Nina Moric ha cambiato look in modo drastico. Ha fatto visita a Federico Fashion Style, il suo parrucchiere di fiducia, e si è fatta tagliare i capelli in modo drastico: ha detto addio alla chioma extra long, ora sfoggia un caschetto asimmetrico con le onde

Nei suoi quadri invece prevalgono le tinte forti come lei. Il colore predominante è il rosso sangue. Sulle tele degli strappi. Rappresenteranno le tante ferite che la croata ha?

Indossa abiti e si guarda allo specchio mentre il baby fidanzato, che sul suo Instagram si definisce, geometra specializzato in Interior design, my solemate:@nina__moric commenta le sue trovate: “Chi si loda si imbroda”.

Nina Moric e la sua teoria sulla nascita di Gesù

Manco poco alla vigilia del Santo Natale, sarà un Natale sicuramente diverso, ma dal punto di vista religioso la nascita di Gesù il 25 dicembre è comunque simbolo di rinascita.

Non per l’ex modella che ha da ridire anche su questo.

Secondo il primo amore di Fabrizio Corona, Gesù non è nato a dicembre. Teoria questa che fa spiegare al figlio Carlos in una Instagram stories.

Nina Moric e Carlos

“Gesù è nato in realtà ad aprile. Coincide con la storia. Il 25 dicembre era il giorno di Dio Mitra e la chiesa poi lo ha sostituito con la nascita di Gesù”.