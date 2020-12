milano,-uomo-ucciso-a-coltellate-forse-per-rapina-in-zona-stazione-centrale

Un uomo di 65 anni, Stefano Ansaldi è stato ucciso per strada a Milano, in zona Stazione Centrale. L’omicidio è avvenuto in via Scarlatti all’angolo con via Macchi, sotto un’impalcatura coperta da teli di plastica di un palazzo in ristrutturazione. L’ipotesi è quella di una rapina finita male. L’uomo, un ginecologo originario di Benevento che lavora a Napoli è stato trovato agonizzante per terra, verso le 18.30, con un profondo taglio alla gola. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello.

Alcuni testimoni avrebbero visto due persone, descritte come nordafricane, fuggire dal luogo del delitto. Per questo è stata avviata la raccolta delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

I militari hanno confermato che la principale pista sulla quale si stanno concentrando le indagini è quella di una rapina finita male. A suffragare questa ipotesi c’è anche un’altra circostanza: poco distante e negli stessi minuti, un uomo di settant’anni era stato appena aggredito, sembra da due persone, che gli hanno rubato il Rolex al polso e il cellulare, per poi fuggire.