La trappola di miele: così i servizi iraniani hanno sedotto e sequestrato un dissidente iraniano a Istanbul

Habib Chaab è un dissidente iraniano che vive in esilio a Stoccolma: a metà ottobre è partito per Istanbul e per qualche settimana non se n’è saputo più nulla. E’ ricomparso il 13 novembre in un video mandato in onda dalla tv di stato iraniana: confessava di aver preso parte all’organizzazione di un attentato contro una parata militare dei Pasdaran che il 22 settembre del 2018 fece 25 morti ad Ahvaz, nel sudovest del Paese.



Qualche giorno dopo gli investigatori turchi hanno raccontato quello che era successo. Chaab è stato attirato a Istanbul con una trappola, una donna, Saberine Saedi, che lavora per i servizi iraniani e che Chaab conosceva da tempo, gli aveva dato appuntamento nella città turca, forse con la proposta di un incontro amoroso, forse con la scusa di prestargli del denaro. Il luogo stabilito era un distributore di benzina a Beylikduzu, un quartiere nella zona ovest, dove lo aspettava in un furgone bianco, ma non da sola. Con lei c’era un gruppo di uomini legati a Naji Sharifi Zindashti, un trafficante di droga di origini iraniane che vive in Turchia da parecchi anni e che in passato è stato tirato in ballo per altre azioni contro dissidenti iraniani.

Il gruppo ha trasportato Chaab per più di 1.600 km fino al confine con l’Iran dov’è stato prelevato da altri trafficanti. Questa è la ricostruzione delle autorità turche, che pochi giorni fa hanno arrestato 11 persone per il rapimento e hanno dato a SkyNews le immagini delle telecamere che raccontano tutta l’operazione: si vedono la donna che arriva in aeroporto, l’incontro al distributore di benzina, il furgone bianco che a un certo punto viene sostituito da una berlina nera.

La ribellione della minoranza araba in Iran

Chaab è un personaggio piuttosto noto dell’opposizione iraniana all’estero, è stato il presidente di Asmla, un movimento separatista che vorrebbe l’indipendenza del Khuzestan, la provincia dell’Iran sudoccidentale dove la maggioranza è araba. Il Khuzestan è il cuore petrolifero del Paese, ma i suoi cittadini beneficiano solo in piccola parte dei ricavi del petrolio, e da anni le tensioni con l’autorità centrale sono forti per le violazioni dei diritti umani, gli arresti, le condanne a morte di attivisti.

L’Iran accusa Chaab e l’Asmla di essere i responsabili dell’attentato del 2018: allora ci fu in effetti una rivendicazione dell’Asmla, ma ce ne fu anche un’altra dell’Isis, nessuna delle due sopportata da prove. Gli amici di Chaab, che ha anche la cittadinanza svedese, sostengono che la sua confessione gli sia stata estorta con la tortura. La Svezia dice che l’Iran nega i diritti consolari al suo cittadino, nessuno ha potuto incontrarlo e si teme che possa essere condannato a morte.

Le operazioni dei servizi iraniani contro i dissidenti in Europa

Il caso Chaab è diventato un problema per la Turchia e ha messo in allarme i numerosi dissidenti iraniani che vivono in Europa. Istanbul non è un posto sicuro per chi oppone al regime iraniano. Tre anni fa, Saeed Karimian, il proprietario di un canale satellitare in lingua persiana che trasmette da Dubai, oppositore del governo, fu ucciso davanti casa sua da uomini legati all’Iran, disse l’intelligence turca. Due killer incappucciati lo avvicinarono su una jeep e gli spararono 27 colpi. L’anno scorso, Masoud Molavi Vardanjani, un ex funzionario della difesa iraniana passato all’opposizione, fu ucciso sempre a Istanbul, anche in questo caso c’erano dietro i servizi iraniani secondo l’intelligente turca.



La lista delle operazioni contro i dissidenti all’estero è lunga, l’Iran ha sempre negato ogni coinvolgimento ma non ha spiegato diverse cose ed è finito anche sotto sanzioni per gli omicidi. Chaab è apparso magicamente a Teheran ma nessuno ha spiegato come ci sia arrivato, dalla Svezia dove viveva in esilio, lo stesso è successo a Ruhollah Zam, il giornalista dissidente che viveva in Francia ma è stato attirato in Iraq , non è chiaro come, e di lì portato a Teheran, dove è stato giustiziato pochi giorni dopo. L’anno scorso l’Unione europea ha imposto sanzioni a due funzionari del ministero dell’intelligence iraniano coinvolti in due omicidi di dissidenti che vivevano in Belgio, Mohammad Samadi ucciso nel 2015 e Ahmad Nissi, il fondatore di Asmla, a cui hanno sparato davanti casa a l’Aja.