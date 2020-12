Grande Fratello Vip riassunto 18 dicembre: eliminazioni e squalifiche. Vacilla l’amicizia tra Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Squalifica per Filippo Nardi

Grande Fratello (foto dal sito ufficiale del Gf)

La puntata del Grande Fratello Vip questa sera è cominciata con la squalifica di Filippo Nardi. Le frasi sessiste che ha detto in questi giorni non sono passate inosservati: il provvedimento è stato inevitabile. Successivamente hanno continuato a parlare della nomination di Tommaso Zorzi a Stefania Orlando e del litigio di quest’ultima con Maria Teresa Ruta. I tre sembrano aver chiarito anche se ci sono ancora tante cose in sospeso tra di loro. La prima nuova concorrente ad essere entrata nella casa è Cecilia Capriotti, che è stata lasciata nel cucurio per un po’.

Grande Fratello Vip, riassunto puntata 18 dicembre: squalifica per Filippo Nardi

Gf Vip (foto dal sito ufficiale del Grande Fratello)

Alfonso ha deciso di parlare un po’ con Adua Del Vesco e Dayane Mello, e affrontare la tematica che riguarda la loro amicizia. Le due sono sempre più vicine ogni giorno che passa e il conduttore ha voluto indagare e cercare di capire se c’è qualcosa in più, ma loro hanno sottolineato che si tratta solo di amicizia. L’eliminato della casa è stato con grande sorpresa Cristiano Malgioglio. I ragazzi lo hanno salutato con grande stupore e dispiacere, nessuno si aspettava di vederlo varcare quella porta rossa.

Grande Fratello Vip (foto dal sito ufficiale del Gf Vip)

Al televoto sono andati Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Giulia Salemi.