gfv,-filippo-nardi-squalificato-per-il-comportamento-con-maria-teresa-ruta,-litiga-con-signorini,-samantha-de-grenet-difende-nardi-e-se-la-prende-con-la-ruta,-il-web-si-rivolta

Ieri è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello vip che quest’anno, forse più del solito, sta regalando uno spettacolo un po’ sopra le righe tanto che la produzione , spesso, si vede costretta a squalificare alcuni concorrenti per atteggiamenti poco consoni tenuti dentro la casa. E se qualche giorno fa è stato escluso Stefano Bettarini per aver bestemmiato, nonostante lui continui a dire che non si era trattato di una bestemmia ma di un intercalare tipico toscano, ieri è stata la volta di Filippo Nardi che, da quando è entrato, ha avuto atteggiamenti sessisti nei confronti delle donne e, in particolare, nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Alfonso Signorini comunica la squalifica a Filippo Nardi

Ieri sera, in apertura della puntata Alfonso Signorini ha chiamato nel confessionale Filippo Nardi e gli ha detto: “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasi molto offensive verso le donne della casa. In particolare verso Maria Teresa Ruta, ma anche verso le altre vip. E’ un tema delicato e né io né la famiglia del GF vogliamo passarci sopra, bisogna condannare i comportamenti sbagliati e non prenderli con leggerezza”.

Signorini, di fronte ad un Filippo Nardi che sembrava continuare a non accorgersi della gravità del suo comportamento ha detto: “Sono rimasto basito davanti ad alcune affermazioni infelici e fuori luogo. Non ti sei accorto di niente e hai continuato”. E Filippo Nardi ha risposto: “Sono basito io, non capisco” e poi dopo aver rivisto il filmato Nardi ha chiesto: “Teabag non è una parolaccia perché è stata bippata?” e Signorini gli ha risposto: “Che me ne frega che non è una parolaccia! E’ una pratica sessuale non consenziente, stiamo parlando di qualcosa simile allo stupro”. Ma Nardi: “A me è stato fatto tante volte in collegio e mi divertivo. Però, direttore, non è violenza o stupro, non c’entra niente”. E Signorini, fuori di sè: “Ah non è una forma di violenza?! Cosa me ne frega che ti divertivi così in collegio? Non ci trovo nulla di scherzoso! Ma che mi frega di quello che dici!”.

Poi Nardi ha chiesto scusa e Signorini: “Erano espressioni forti e colorite, ci metto la mia faccia sul fatto che le hai dette inconsapevolmente, ma erano uscite di cattivo gusto sempre e solo verso le donne. Questo è un programma libero, ma nel rispetto degli altri”.

A quel punto ha preso la parola dallo studio Guenda Goria: “Sono molto dispiaciuta, pensavo portassi un po’ di sana follia, ma da figlia mi sono sentita molto offesa. Sono indignata per le tue parole anche se accetto le tue scuse”. E Maria Teresa Ruta: “Io una violenza l’ho subita e non voglio parlare di questo. L’uscita di Filippo era verbale, ma sono incredula. Me ne ha dette tantissime, tante altre che non sono andate in onda”.

Antonella Elia, è stata decisamente la più indignata di tutti e non ha provato neanche a mascheralo: “Le tue parole denotano profonda ignoranza e volgarità e non credo che tu sia veramente dispiaciuto. Non ti rendi conto della tua pochezza intellettuale e umana”. E poi Signorini ha letto il comunicato: “Stare nella casa del GF comporta delle responsabilità. Hai usato ripetutamente espressioni offensive che hanno violato le regole del programma e del buon gusto. La conseguenza è inevitabile: sei squalificato dal gioco”.

