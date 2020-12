gf-vip:-cristiano-malgioglio-eliminato

La casa del Grande Fratello Vip ha perso la sua vera star, Cristiano Malgioglio, che al televoto è stato il meno votato. Ha quindi dovuto lasciare il loft di Cinecittà…

Quattro pezzi da 90 erano in nomination questa settimana: Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis. E alla fine il pubblico ha deciso che a dover lasciare la casa più spiata d’Italia è proprio la Malgi. quando viene letto il verdetto del televoto nella casa e in studio cala il gelo. Nessuno ci crede, tutti pensano sia uno scherzo del tremendo GF che poi manderà di nuovo Malgioglio insieme ai suoi compagni di avventura. Ma purtroppo non è così: Cristiano è davvero il meno votato dal pubblico. Solo il 6% delle persone ha scelto di salvarlo. Giacomo Urtis è stato invece votato dal 7% dei telespettatori.

L’endorcement di AlfonsoSignorini per Malgioglio

Prima che venisse chiuso il televoto in studio Alfonso Signorini aveva lanciato una sorta di appello per la Malgi e lui stesso aveva fatto un endorcement pazzesco. Mai successo prima d’ora. Il conduttore si è schierato per un suo concorrente. E anche quando è stato letto il verdetto, né Signorini né i vipponi della casa hanno speso una sola parola per Giacomo Urtis, salvato in extremis.

Pupo lo aveva un po’ predetto: “Stasera la sfida è davvero al limite. Secondo me visto anche la tipologia di chi vota, può rischiare molto il nostro Cristiano (Malgioglio). Antonella Elisa si era invece detta dispiaciuta per l’accanimento di tutti i vip contro Giacomo Urtis e aveva puntato il dito contro chi “tradisce”. Non aveva fatto nomi, ma era evidente il riferimento a Tommaso Zorzi che la scorsa puntata ha nominato l’amica Stefania Orlando. Cosa inaccettabile.

Alfonso Signorini a questo punto si era molto sbilanciato verso la Malgi e aveva così dichiarato: “Io ho il sogno di vedere il nostro Cristiano Malgioglio nella casa al giorno di Natale per vederlo mangiare il panettone che non mangia da 27 anni”. ma il pubblico ha scelto in modo diverso.

Lo scontro Malgioglio – Urtis

Prima ha salvato Maria Teresa (anche se non è quella con la maggior percentuale di voto, c he va a Tommaso Zorzi (55%). La Ruta si mette a piangere, la Malgi la redarguisce subito: “Non piangere ogni volta, sembri Maryl Streep”. Il secondo vip ad essere reso salvo è, appunto, Tommaso.

Alla fine il destino ha voluto che proprio loro due, Cristiano e Giacomo, che proprio non si sopportano, arrivassero allo scontro finale. Il nome di chi deve lasciare la casa del Grande Fratello è stato sigillato in una busta che è stata fatta recuperare da Tommaso Zorzi in confessionale. E proprio a Tommaso spetta l’ingrato compito di aprire la busta e rivelare il nome del vip che deve immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello: quel vip è appunto Cristiano Malgioglio.

Nessuno crede che possa essere lui l’eliminato.