Gb, per Natale lockdown duro a Londra: la nuova variante del Covid circola più velocemente

LONDRA – Per Londra e buona parte del sudest dell’Inghilterra sarà un Natale in regime di lockdown duro. La nuova stretta decisa dal premier Boris Johnson è motivata dal fatto che la nuova variante del coronavirus rintracciata nell’Inghilterra sud-orientale può circolare più velocemente. Chris Whitty, che è a capo dell’autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se questa nuova variante risulti più letale.

“Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il Natale che avevamo programmato”, ha detto il primo ministro annunciando le nuove misure che saranno in vigore da domani per due settimane. La capitale britannica è stata inserita all’interno di un nuovo livello di allerta anti covid, chiamato ‘Tier 4’, il massimo livello di allerta, che prevede lo ‘Stay at home’ (‘Restate a casa’) nel corso delle festività. Non sarà possibile ricevere ospiti nelle proprie abitazioni (l’unica eccezione sono le ‘bolle di supporto’, cioé i contatti estranei al nucleo familiare che siano indispensabili a persone in stato di necessità), tutti i negozi non essenziali rimarranno chiusi e la cittadinanza è invitata a lavorare il più possibile da casa. Il 30 dicembre ci sarà una verifica e si deciderà come procedere a seconda dell’andamento dell’epidemia.

“Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono prove di una maggiore letalità ma sembra che si propaghi più velocemente. E’ tutto quello che sappiamo, ma dobbiamo agire adesso”, ha spiegato Johnson in conferenza stampa. Poi una nota rassicurante: “Nulla al momento indica che il vaccino sarà meno efficace”.

Il premier ha sottolineato che sebbene la nuova variante del virus si concentri nelle zone del Regno Unito in ‘tier 4’ è presente in tutto il Paese. “Tutti devono rimanere nella propria zona e considerare con attenzione l’opportunità di viaggiare all’estero”, ha aggiunto. A chi si trova in ‘tier 4’ non è consentito recarsi all’estero, se non in circostanze eccezionali.