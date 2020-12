El Cid avrà una seconda stagione

El Cid 2 stagione: già confermata

El Cid 2 ci sarà.

Sulla scia dell’esordio dei primi cinque episodi, avvenuto venerdì 18 dicembre su Amazon Prime Video, noi di Tvserial.it possiamo rivelarvi che la seconda seconda stagione di El Cid è già stata confermata e conta altrettanti episodi.

Le riprese hanno preso nel settembre dello scorso anno ed erano previste per una durata totale di sette mesi nelle aree di Castilla e Aragón, i cui scenari naturali sono stati scelti per ricostruire le ambientazioni dell’epoca.

La produzione è suddivisa in due unità che hanno consentito di ultimare i dieci episodi nella metà del tempo.

El Cid 2 trama: anticipazioni

La serie segue le vicende di Rodrigo “Ruy” Diaz de Vivar, detto El Cid, eroe nazionale spagnolo ma anche uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia del paese.

El Cid racconta gli anni della gioventù di Ruy, ovvero il momento in cui diventò un fedele vassallo, cavaliere ed eroe per la corona. La storia è ambientata nell’undicesimo secolo, una delle epoche più affascinanti della storia spagnola, in cui cristiani, arabi ed ebrei convivevano nella penisola iberica, fronteggiandosi in guerre e stringendo alleanze.

El Cid 2 cast: attori e personaggi

Oltre a Jaime Lorente nei panni di El Cid, la serie vede la partecipazione anche di José Luis García-Pérez che interpreta Re Ferdinando I il Grande, Elia Galera nei panni della Regina Sancha La Bella, Carlos Bardem è il Conte di León, Juan Echanove è il vescovo, Alicia Sanz è Infanta Urraca, Francisco Ortiz è Sancho VII il Forte, Jaime Olías è Alfonso VI, Lucía Guerrero è Jimena, Lucía Díez è Infanta Elvira, Nicolás Illoro è Re García, Juan Fernández è Rodrigo, nonno di El Cid.

Completano il cast Pablo Álvarez nelle vesti Orduño, l’antagonista di Ruy, Ginés García Millán è Re Ramiro di Navarra, Dani Tatay è Beltrán, il figlio di Ramiro, Dani Albaladejo è Orotz, David Castillo è Lisardo lo scudiero, Adrián Salzedo è Alvar, Álvaro Rico è Nuño, Emilio Buale è Sádaba il guerriero, Hamid Krim è il Sultano di Saragozza Al-Muqtadir, Sarah Perles è Amina, la figlia del Sultano, e Zohar Liba è Abu Bakr.

El Cid 2 uscita: quando vedremo i nuovi episodi

Su quando esce El Cid 2 in streaming non ci sono conferme. Le due stagioni per un totale di dieci episodi della serie sono stati girati insieme.

Se pertanto le riprese, che hanno preso il via nell’ottobre dello scorso anno per una durata prevista di sette mesi, non sono state interrotte dall’emergenza sanitaria Covid-19, è probabile che la produzione abbia concluso di girare a marzo poco prima dell’insorgere della pandemia.

Detto questo, eventuali ritardi della post-produzione sono da tenere in considerazione. Un’ipotesi cauta potrebbe vedere il debutto di El Cid 2 entro la fine del 2021 su Prime Video.