dolce-di-natale-facile-e-veloce:-non-una,-ma-tre-ricette

Quando si pensa a un dolce di Natale facile, le idee si concentrano su crostatine e biscotti. Speziati, decorati e profumati, sono quello che ci vuole per dare ancora più gusto a un momento magico come quello della merenda pomeridiana, da fare magari davanti a un bel film di Natale. Ma se parliamo di pranzi o cene natalizie, dobbiamo pensare a qualcosa di più. Come una ricchissima meringata, una sognante torta di pandoro e un croccante stellare.

Queste tre preparazioni richiederanno meno di un’ora di tempo ciascuna e potranno essere realizzate tranquillamente anche da chi non è esperto nelle ricette di pasticceria. Ecco allora le tre proposte e gli indizi utili per scegliere la vostra preferita.

Meringata con frutti tropicali

Questo è il dolce perfetto per chi vuole lasciare tutti a bocca aperta. Nessuno sospetterà infatti la sua semplice realizzazione che punta tutto su due dischi di meringa che verranno farciti con una crema a base di cioccolato bianco, frutti tropicali e panna montata. L’effetto scenografico finale deve tutto ai colori degli alchechengi, della papaia, del mango e della carambola. Dunque l’unica possibile criticità è nascosta nell’ultima fase di decorazione. Guardate attentamente la foto della nostra ricetta e replicate la stessa decorazione per ottenere il risultato migliore.

Torta di pandoro con panna e lamponi

Il classico pandoro tagliato e farcito ha qualche chance in più presentato in questa modalità. Lamponi, panna montata e zucchero a velo creano il piacevole effetto di un bosco innevato e la torta (che avrete preparato anche in questo caso lavorando semplicemente su crema e decorazioni) sarà un vero spettacolo per occhi e palato.



Per far sì che la panna risulti ferma al momento del servizio e che il pandoro non si bagni, è consigliabile preparare tutti gli ingredienti in anticipo e montare il dolce pochi minuti prima di portarlo in tavola.

Croccante di mandorle

Il croccante è un must delle feste natalizie che ci riporta alle belle atmosfere dei mercatini di Natale e regala intense emozioni a ogni morso. Solitamente si acquista già pronto poiché la fase di raffreddamento tradizionale sul piano di marmo non è replicabile da tutti in casa e può spaventare un po’. In questa versione semplificata, però, verseremo mandorle e caramello in uno stampo a forma di stella, appiattendo il composto con un semplice batticarne.



Per arricchirlo e trasformarlo in un dolce di Natale completo, potete servirlo con una pallina di gelato fior di latte spolverata con lamelle di mandorle caramellate.