decoder-pirata-a-50-mila-persone-per-vedere-partite-di-serie-a-e-altro-illegalmente:-scoperta-una-banda-che-operava-in-tutta-italia

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un sequestro preventivo mediante inibizione all’accesso a un network di piattaforme digitali, attraverso il quale era consentito a oltre 50 mila utenti l’accesso a contenuti televisivi fruibili tramite Internet Protocol Television (Iptv), un sistema criptato di trasmissione di segnali televisivi su reti informatiche.

Le indagini, condotte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano e dalla squadra reati informatici della procura su delega dell’aggiunto Eugenio Fusco e del sostituto procuratore Paola Pirotta, sono partite e hanno sviluppato gli esiti di preliminari accertamenti eseguiti da Sky Italia e dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per individuare servizi pirata online che consentivano la fruizione di contenuti televisivi diffusi mediante segnali video digitali criptati. Così si è scoperta l’esistenza di un’articolata organizzazione, operante in diverse regioni, che vendeva e distribuiva decoder per l’accesso al servizio criptato Iptv per fruire di contenuti televisivi, senza il pagamento del canone dovuto.

I fruitori del servizio pirata ottenevano dall’organizzazione anche assistenza tecnica per la manutenzione dei dispositivi elettronici. Le attività di polizia economico-finanziaria, rese maggiormente complesse dall’impiego, da parte degli indagati, di sistemi Vpn (Virtual Private Network) per rendere anonime le comunicazioni, hanno portato alla denuncia di 3 soggetti per il reato previsto dall’art. 171- ter della Legge sul diritto d’autore. Ulteriori approfondimenti sono in corso al fine di identificare compiutamente i singoli utenti destinatari dell’Iptv illegale.