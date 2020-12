CYBERSECURITY: quando ritorneremo alla realtà il mondo farà tremare

Spread the love











Le notizie di cronaca che riguardano violazioni e attacchi che sfruttano la vulnerabilità dei sistemi Iot sono in aumento e interessano i settori più disparati: macchine intelligenti che possono essere controllate da remoto contro la volontà del guidatore, piecemaker e sistemi sanitari violabili che potrebbero mettere a rischio la vita dei pazienti, smart Tv che sfruttati per spiare ciò che accade nelle case. Paradossalmente, anche gli strumenti pensati per la sicurezza delle persone, come le telecamere di sicurezza e le serrature intelligenti, se hackerati, possono rivelarsi armi nelle mani dei malintenzionati. L’internet delle cose ha grandi potenzialità sul piano sociale, ma è fondamentale che da subito aumenti la consapevolezza dei rischi che porta con sé e che, in particolare, i progettisti riflettano su questi temi, perchè la sicurezza possa essere prima di tutto “by design”. Questo il tema del discorso per Ted di Corrado Giustozzi, Cybersecurity expert, Cert-Pa

