coronavirus-nel-mondo:-superati-i-75-milioni-di-contagi.-usa,-via-libera-al-vaccino-moderna

Ha superato quota 75 milioni il numero dei contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall’inizio della pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati oltre 1,67 milioni. Il paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con quasi 17,4 milioni di casi e 313 mila morti. Seguono l’India e il Brasile.

Usa, via libera a vaccino Moderna

Via libera della Food and Drug Administration americana al vaccino di Moderna contro il Covid-19. Ciò vuol dire che il vaccino può essere distribuito negli Stati Uniti a chi ha oltre 18 anni, si legge nella nota dell’ente governativo. “Con l’approvazione di due vaccini, la Fda ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale”, afferma il commissario della Fda, Stephen Hahn. “Tramite il processo di revisione trasparente e scientifico, due vaccini sono stati approvati in modo veloce nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi”, aggiunge.

Usa, Biden si farà vaccinare davanti alle telecamere lunedì

Il presidente eletto Joe Biden e la first lady entrante Jill Biden riceveranno le prime dosi del vaccino contro il coronavirus pubblicamente lunedì. Lo riporta il sito di approfondimento politico “The Hill”. L’addetto stampa della Casa Bianca in arrivo, Jen Psaki, ha informato i giornalisti della notizia in una telefonata oggi. Lo sviluppo arriva mentre altri funzionari governativi di alto rango, tra cui il vicepresidente Mike Pence e la speaker della Camera Nancy Pelosi hanno ricevuto il vaccino nella stessa giornata. Il futuro vicepresidente Kamala Harris riceverà il vaccino la settimana successiva.

India, oltre 10 milioni di contagi

Ha superato quota 10 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in India dall’inizio della pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I decessi totali nel paese asiatico sono stati oltre 145 mila.

Gb, Paul McCartney: “Farò il vaccino e invito tutti a farlo”

La leggenda del pop britannico Paul McCartney ha esortato le persone a vaccinarsi contro il coronavirus presentando il suo nuovo album, realizzato durante la pandemia. L’ex Beatle ha detto alla radio della Bbc che Internet ha permesso ai “messaggi fuorvianti dei no vax di “prendere piede”. “Io farò il vaccino – ha aggiunto – e vorrei incoraggiare tutti a farlo”. Una volta – ha osservato – “c’erano alcun persone anti-vaccino, questo andava bene, quella era una loro scelta”. Ma “ora con internet si diffondono idee fuorvianti che possono condurre la gente a non volersi vaccinare”. Una reazione – dice da combattere, se si vuole sconfiggere la pandemia.

Brasile, ex presidente Collor de Mello rifiuta invito a vaccinarsi

L’ex presidente brasiliano Fernando Collor de Mello ha rifiutato l’invito del governatore dello stato di San Paolo, Joao Doria, a vaccinarsi contro il Covid-19 il primo giorno della campagna di vaccinazioni. “Ringrazio per l’invito ma non parteciperò”, ha risposto Collor de Mello, 71 anni, attuale senatore eletto nello stato di Alagoas. Doria ha rivelato di aver invitato sei ex presidenti a vaccinarsi con il vaccino prodotto dalla cinese Sinovac, denominato CoronaVac, per dare un esempio alla popolazione. Due milioni di dosi di CoronaVac sono arrivate all’aeroporto di San Paolo dalla Cina. Il vaccino non ha tuttavia ancora ottenuto il via libera dall’Agenzia di vigilanza sanitaria brasiliana (Anvisa). Ieri il Brasile ha registrato altri 52.544 nuovi contagi e 823 morti. I casi da inizio pandemia sono quasi 7 milioni e 200 mila con 185 mila vittime.

Austria, dal 26 dicembre nuovo lockdown

La prossima settimana l’Austria entrerà in una nuova fase di lockdown, ma ai cittadini che si sottoporranno al test per il coronavirus sarà consentita una maggiore libertà di movimento. Le nuove misure restrittive, ha annunciato in una conferenza stampa a Vienna il cancelliere Sebastian Kurz, entreranno in vigore il 26 dicembre, ad appena tre settimane dalla conclusione del precedente lockdown. Le misure prevedono un parziale coprifuoco e la chiusura di tutti i negozi non essenziali. “Non c’è modo di superare questa pandemia senza restrizioni”, ha detto Kurz. Quando la nuova fase di lockdown terminerà a metà gennaio, le persone che avranno partecipato al programma di test di massa potranno frequentare altri nuclei familiari e saranno liberi di fare shopping. Gli altri, ha spiegato Kurz, dovranno rispettare un’ulteriore settimana di lockdown, fino al 24 gennaio. Tuttavia, le persone che non si saranno sottoposte al test potranno ancora recarsi al lavoro e acquistare beni essenziali, ma dovranno indossare mascherine con grado di protezione elevato. Chi si sarà invece sottoposto al test potrà indossare mascherine più leggere. Inoltre, il personale sanitario, gli insegnati, il personale dei ristoranti e chiunque svolga un lavoro a contatto col pubblico dovrà sottoporsi al test una volta a settimana. La strategia di test di massa, insieme al programma di vaccinazioni, secondo le autorità dovrebbe garantire un graduale allentamento delle misure restrittive.

Cile, multa di 3.400 dollari per il presidente Piñera

L’autorità sanitaria di Valparaíso ha multato per una ingente somma in pesos (equivalente a 2.798 euro) il presidente del Cile, Sebastian Piñera, che il 5 dicembre scorso è stato sorpreso a camminare senza mascherina protettiva per il Covid-19 nelle zona delle Terme di Zapallar, 167 chilometri a nord di Santiago. Il quotidiano La Tercera ha ricordato al riguardo che Piñera si era scusato per l’accaduto e subito aveva presentato una autodenuncia. Appena conosciuta la sentenza, ha reso noto da parte sua il palazzo presidenziale della Moneda, ha proceduto a pagare la multa comminata. “Ero uscito per una passeggiata sulla spiaggia – ha raccontato per giustificarsi – cosa che non facevo da un anno. Ho camminato prevalentemente in solitudine, fino a quando alcune persone mi hanno riconosciuto e mi hanno chiesto di fare una foto. Senza dubbio – ha concluso – avrei dovuto mettere la mascherina, ma a causa della rapidità dell’evento non l’ho fatto ed è stato un errore di cui mi pento e mi scuso”.

Messico, altri 12mila casi di Covid: superati 1,3 milione di contagi

Il governo messicano ha registrato ieri 12.248 nuovi casi di coronavirus e 762 morti portando il totale, dall’inizio della pandemia a 1.301.546 infezioni e 117.249 morti. Ieri era il quarto giorno consecutivo in cui il Messico ha totalizzato più di 10.000 infezioni e secondo il rapporto giornaliero del Ministero della Salute (SSa), il numero di casi stimati è di 1.481.994, compresi quelli in attesa di test di conferma. Per Ricardo Cortès, direttore generale della Promozione della Salute della SSa, di questi casi, il 6% è attivo e cioè, ci sono 90.728 persone con sintomi nelle ultime due settimane. I dati evidenziano una tendenza settimanale in aumento del 18% nei casi stimati e del 3% nel numero di decessi, ha detto Cortès.

Cina: 17 nuove infezioni di Covid, 14 sono importati dall’estero

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha reso noto che ieri il paese asiatico ha diagnosticato 17 nuovi casi positivi del coronavirus SARS-CoV-2, tre dei quali dovuti all’infezione locale e 14 dall’estero. I 14 casi importati si trovavano nelle città di Shanghai (est, 8) e Tianjin (nord, 1) e nelle province di Shandong (est, 2), Zhejiang (sud, 1), Canton (sud, 1) e Fujian (sud-est, 1). Tra le infezioni locali, due sono state registrate nella capitale, Pechino, e l’altra nella provincia di Liaoning (nord, 1). I casi resi noti indicano un leggero aumento dopo i 12 casi annunciati il giorno prima. Inoltre, con l’aggiunta di 16 casi asintomatici (14 dei quali provenienti da fuori dei confini cinesi), il numero totale di persone sotto osservazione in questa circostanza è di 203, di cui 182 “importate”. Questo porta il numero totale di infezioni attive nella Cina continentale a 307, di cui 7 gravi.