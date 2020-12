come-avere-capelli-lucenti-e-setosi:-3-regole-fondamentali

Spread the love

Chi non sogna di avere dei capelli morbidi e lucenti come la seta? Scopriamo insieme come curare al meglio le nostre chiome; ecco a voi 3 semplici passaggi da effettuare ad ogni lavaggio.

Purtroppo i nostri capelli molto spesso vengono “stressati” dall’uso considerevole di spazzole, phon e piastre. Più il capello viene sciupato e sfibrato e più la chioma risulterà opaca, e crespa.

Proprio per questo motivo vi mostriamo 3 regole fondamentali per poter curare al meglio i vostri capelli!

Le tre regole per curare i capelli

Ecco a voi tre semplici regole per curare al meglio i vostri capelli e renderli luminosi e morbidi ad ogni lavaggio.

Lo shampoo

Questo ovviamente è l’elemento fondamentale di ogni lavaggio. Va scelto secondo la tipologia del proprio capello, ancor meglio se di origine vegetale, arricchito con vitamine, proteine e antiossidanti.



Lo shampoo va applicato in piccole dosi e ad ogni lavaggio i capelli devono essere schiumati 2 volte, massaggiando bene la cute. E’ importante eseguire un lavaggio ogni 2-3 giorni, a seconda delle esigenze (quando si avvertono capelli pesanti ed opachi è opportuno procedere).

Leggi anche: Capelli lucenti fai da te

Il balsamo

Dopo aver effettuato lo shampoo è d’obbligo, per chi vuole ottenere capelli setosi, l’applicazione del balsamo, che oltre ad idratare, svolge un’azione districante.



Attenzione, però, se si hanno problemi relativi ai capelli grassi è bene applicarlo in piccole quantità solo sulle punte. In ogni caso, il balsamo va risciacquato abbondantemente.

L’impacco

Almeno una volta a settimana va eseguito un impacco nutriente sui propri capelli. Scegliete la maschera più adatta al vostro tipo di capello o realizzatene una fai da te in casa.

Ultimo suggerimento, se volete una brillantezza unica, provate ad usare i semi di lino, prima e dopo l’asciugatura!



Se si è costanti, e si seguono alla lettera queste tre semplici regole, si vedranno risultati anche dopo la prima settimana. I vostri capelli infatti appariranno setosi, morbidi e lucenti come no mai!