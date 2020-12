bottoni-di-piccione

Ingredienti PER LA PASTA

60 g semola rimacinata di grano duro

60 g farina 00

5 g miele

5 g olio extravergine di oliva

1 uovo grande

Ingredienti PER IL SUGO, IL RIPIENO E LE POLPETTINE

60 g patata

20 g pane

20 g latte

5 g Parmigiano Reggiano Dop

2 piccioni

1 gambo di sedano

1 carota

cipolla

noce moscata

vino bianco secco

amido di mais

timo

prezzemolo

rosmarino

sale

olio extravergine di oliva

Ingredienti PER LE GUARNIZIONI AROMATICHE

olio extravergine di oliva

noce moscata

arancia

PER LE GUARNIZIONI AROMATICHE

Distribuite le scorze di 1 arancia in un piatto fondo foderato con la pellicola. Coprite con un altro foglio di pellicola e mettete nel microonde a media potenza per 3 minuti. Lasciate raffreddare e macinate finemente ottenendo una polvere di arancia.

Ponete 1 noce moscata in una tazzina e copritela di olio. Mettete nel microonde a potenza media per 3 minuti. Eliminate la noce moscata e conservate l’olio.

PER LA PASTA

Miscelate farina e semola, quindi impastatele con l’uovo, il miele e l’olio.



Lavorate il composto finché non sarà omogeneo e tenace; avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare per almeno 30 minuti.

PER IL SUGO

Disossate i piccioni, conservando la polpa, le interiora (durello, fegatino e cuore) e gli ossi.

Tostate gli ossi nella pentola a pressione con sedano, carota e cipolla spezzettati, un filo di olio e noce moscata. Coprite con acqua fredda, portate a ebollizione e schiumate.

Chiudete la pentola a pressione e lasciate cuocere al minimo per circa 1 ora e 20 minuti.

Aprite la pentola, filtrate e fate ridurre ancora il fondo in una padella larga, finché non avrà la consistenza di una salsa. Se serve, aggiungete la punta di 1 cucchiaino di amido di mais sciolto in poca acqua.

PER IL RIPIENO

Lessate il durello ben lavato con la patata pelata per circa 40 minuti, quindi scolate e tenete da parte.

Sminuzzate con il coltello metà della polpa di piccione e i cuori, quindi rosolate tutto in una padella antiaderente con un filo di olio per 2 minuti. Sfumate con uno spruzzo di vino bianco, profumate con una grattugiata di noce moscata e proseguite la cottura per 20 minuti.

Aggiungete infine i fegatini, timo, rosmarino e sale e cuocete per altri 5 minuti.

Spegnete e tritate tutto con il cutter, unendo un po’ di fondo di cottura e la patata lessa, fino a ottenere un composto liscio. Incorporatevi il durello sminuzzato finemente. Lasciate raffreddare il composto e poi raccoglietelo in una tasca da pasticciere.

PER LE POLPETTINE

Tritate con il coltello la polpa di piccione rimasta. Raccoglietela in una ciotola e mescolatela con il paneimbevuto nel latte e leggermente strizzato, sale, un trito di prezzemolo e timo, noce moscata e il parmigiano grattugiato, fino a ottenere un impasto.

Formate tante polpettine, grandi come nocciole, e mettetele da parte. Cuocetele in una padella con un filo di olio per 2 minuti poco prima di lessare i bottoni.

PER I BOTTONI

Stendete la pasta in sfoglie sottili con la sfogliatrice e confezionate i bottoni come mostrato nelle foto. 1. Disponete sulle sfoglie il ripieno in piccole noci, con l’aiuto di una tasca da pasticciere. 2. Spennellate la sfoglia di acqua e ripiegatela sul ripieno. 3. Premete con le dita intorno al ripieno, in modo da sigillare la pasta facendo uscire l’aria. 4. Tagliate i bottoni con l’apposito attrezzo tagliaravioli.

Lessateli per mezzo minuto, scolateli e serviteli con le polpettine e il sugo, completando con le guarnizioni aromatiche.