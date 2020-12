zingaretti-contro-ciocca:-“frase-delirante-e-offensiva,-intervenga-la-lega”

Diventa un caso nazionale l’uscita dell’eurodeputato leghista Angelo Ciocca che vorrebbe più vaccini anti Covid in Lombardia che nel Lazio: il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha infatti chiesto un intervento dei vertici della Lega e dei suoi alleati su “una frase delirante e offensiva”. Ciocca, parlando ai microfoni di Radio Capital ha detto che “vale di più un lavoratore, un magazziniere, un commesso, un imprenditore lombardo rispetto a un ministeriale romano”. Non è tutto: ieri, durante la trasmissione ‘Lombardia nera’ su Antenna 3 ha anche affermato che “non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti del Lazio possa ricevere meno vaccini”. Il motivo è presto detto: per Ciocca “bisogna valutare l’importanza economica del territorio”.

“Rimaniamo in attesa di una presa di distanza da parte della Lega e dei suoi alleati – scritto Zingaretti su Facebook – Questa frase delirante e offensiva che vorrebbe vincolare la distribuzione del vaccino sulla base della ricchezza e della discriminazione geografica ha offeso in particolare i cittadini e le cittadine di Roma e del Lazio”. “La vita di un romano non vale meno di quella di un lombardo – ha aggiunto il segretario romano del Pd Andrea Casu – la Lega getta la maschera e svela a tutta l’Italia il suo volto peggiore perché le parole di Ciocca calpestano l’articolo 3 della Costituzione e offendono tutti gli italiani che stanno combattendo uniti il virus”.

Anche il senatore e segretario del Pd Lazio Bruno Astorre pretende le scuse del leader della Lega Matteo Salvini: “Il celodurismo padano dei nostalgici di ‘Roma ladrona’ è tornato nelle uscite sguaiate e nelle frasi shock del leghista di turno”, ha scritto sulla sua pagina Facebook “Ciocca, che già voleva ingaggiare una guerra con la Cina riprendendo strampalate tesi trumpiane sulla diffusione del coronavirus – aggiunge Astorre – ora pretende la superiorità padana nella distribuzione del vaccino anti-covid. Tesi indegne della carica che ricopre all’Europarlamento. Salvini dia una bella strigliata al suo pupillo e si scusi personalmente con il Lazio e l’Italia intera”.



Ciocca non è affatto nuovo a uscite populiste frutto della sua fede nel ‘Padania first’, nata negli anni ’80 con Umberto Bossi e contagiata più di recente dalle idee nazionaliste oltreoceano. Il risultato è che l’eurodeputato ha più volte inteso la battaglia politica come uno show: come il lancio della scarpa sul tavolo del Parlamento europeo nel momento in cui l’ex commissario Pierre Moscovici annunciava la bocciatura della manovra economica italiana di due anni fa.